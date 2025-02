C’est la mauvaise nouvelle de la nuit. Selon Shams Charania d’ESPN, Gregg Popovich ne reviendra pas coacher San Antonio cette saison. Victime d’un AVC le 2 novembre dernier, le coach des Spurs a besoin de repos et Mitch Johnson terminera donc la saison à la tête du banc des Spurs.

Le directeur général des Spurs RC Buford avait pourtant teasé en janvier un potentiel retour de Pop, mais il n’en sera visiblement rien. La légende du coaching et véritable icône de San Antonio a besoin de davantage de repos et, à 76 ans, il ne sera évidemment pris aucun risque avec celui qui est le boss de la franchise depuis bientôt 30 ans.

Pop qui devrait donc rester éloigné des parquets au moins jusqu’à la fin de saison 🙏🙏🙏 https://t.co/zpTLj76Jal

La mission intérim de Mitch Johnson va donc se poursuivre au moins quelques mois, et c’est une deuxième nouvelle difficile à encaisser pour les Spurs, 72h après l’annonce brutale de la fin de saison de Victor Wembanyama, qui souffre pour sa part d’une thrombose veineuse et dont le cas inquiète tout particulièrement.

Si la saison 2024-25 aurait pu être celle de l’explosion de Wemby et du retour des Spurs en Playoffs, elle aura finalement été le théâtre d’une succession de mauvais coups du sort. Pour Gregg Popovich en tout cas, voilà plusieurs mois qu’on a compris que le basket était bien secondaire. Et on ne va pas verser dans des larmoyants vœux de rétablissement… mais le cœur y est.