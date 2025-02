Après deux nuits riches en matchs, on a droit à un programme NBA beaucoup plus soft ce samedi. Seulement cinq rencontres au menu, avec Nuggets – Lakers en vedette.

Le programme NBA du soir :

23h : Bulls – Suns

1h30 : Sixers – Nets

2h30 : Nuggets – Lakers

3h30 : Jazz – Rockets

4h : Blazers – Hornets

Le match à ne pas rater : Nuggets – Lakers

Depuis plusieurs saisons maintenant, les Nuggets de Nikola Jokic représentent la bête noire des Lakers. Est-ce que ça va changer avec l’arrivée de Luka Doncic à Los Angeles ? Peut-être, mais on voit mal L.A. renverser la tendance dès ce soir à Denver. Car si LeBron James continue d’enchaîner les dingueries même à 40 piges, Luka tarde à retrouver la forme depuis son retour de blessure, et surtout les Nuggets sont sur neuf victoires consécutives. Gros challenge donc pour les Lakers.

The Nuggets have had the Lakers’ number the last few seasons. Who comes out on top tonight? 🤔

8:30 PM ET on ABC/ESPN+ 👀 pic.twitter.com/0GGZC7nwAo

— SportsCenter (@SportsCenter) February 22, 2025

Mais aussi…

Les Bulls peuvent-ils enfoncer les Suns dans la crise ?

Les Sixers pourront compter sur leur trio Embiid – Maxey – George. Profitez-en, c’est pas tous les jours.

Renforcés par le retour de Jabari Smith Jr., les Rockets veulent confirmer leur regain de forme à Utah.

Les Blazers sont retombés de leur nuage, peuvent-ils se relancer contre Charlotte ?

Les Français en lice

Killian Hayes vs Guerschon Yabusele à Philadelphie.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün rendent visite à Rayan Rupert.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici