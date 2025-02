All-Star pour la première fois cette saison et faisant partie des favoris pour être Défenseur de l’Année suite au forfait de Victor Wembanyama, Evan Mobley monte clairement en puissance dans sa jeune carrière. Jusqu’où peut-il aller ? Jusqu’au sommet selon le principal intéressé.

“Qui sera le meilleur joueur NBA dans cinq ans ? Je dirais moi ou Victor Wembanyama.”

Evan Mobley n’est pas forcément le genre de joueur à sortir de grosses déclarations, mais il n’est pas non plus le genre de joueur qui manque d’ambition.

Lors du All-Star Weekend il y a une semaine, le jeune intérieur des Cavs (23 ans) n’a pas hésité à se placer aux côtés de Wemby au moment de lister les joueurs qui pourraient être au sommet de la hiérarchie individuelle en 2030. Mobley s’est expliqué plus longuement ces derniers jours, lors d’un entretien sur cleveland.com.

“Si vous ne croyez pas en vous, comment allez-vous y arriver ? Je crois en moi”, a déclaré Mobley. “Je pense que j’en ai les capacités. J’ai la taille, le gabarit, les skills. Pourquoi ne pas y croire ? J’ai l’impression d’avoir beaucoup de potentiel, alors c’est mon objectif. Je ne me concentre pas sur le fait d’y arriver aujourd’hui. Je me contente de prendre les choses au jour le jour.”

Sélectionné en 3e position de la Draft 2021, Evan Mobley a sorti une belle campagne rookie avant d’être élu dans la NBA All-Defensive First Team en 2023. Il a ensuite donné l’impression de stagner un petit peu avec les Cavs, mais l’arrivée du nouveau coach Kenny Atkinson lui a permis de changer de dimension cette année.

Faisant plus que jamais partie des meilleurs défenseurs NBA grâce à sa polyvalence et sa capacité à protéger le cercle (1,6 contre de moyenne), Mobley a surtout passé un gros cap en attaque. Il est plus agressif, plus nasty, et aussi plus dangereux à 3-points (38% de réussite sur quasiment 3 tentatives par soir). De quoi sortir sa meilleure saison statistique avec 18,6 points et 9,2 rebonds de moyenne en moins de 30 minutes de jeu. Et permettre aux Cavs d’être seuls en tête de l’Est (46 victoires – 10 défaites).

🇺🇸 Evan Mobley today highlights vs. Knicks:

🏀 21 POINTS

🏀 8 REBOUNDS

🏀 4 ASSISTS

Cavaliers won against Knicks 142-105 ✅ pic.twitter.com/7hhIwlaGsJ

— DV highlights (@DVhighlights) February 22, 2025

En lui donnant plus de responsabilités offensives malgré la présence du duo Darius Garland – Donovan Mitchell, Kenny Atkinson permet à Mobley d’exprimer tout son potentiel et de gagner en confiance. Des deux côtés du terrain, Evan possède le profil de l’intérieur moderne qui brille par sa polyvalence, sa mobilité et ses skills.

Est-ce que tout ça lui permettra d’être dans la discussion des meilleurs basketteurs NBA dans cinq ans ?

C’est toujours difficile de se projeter, car beaucoup de paramètres entrent en compte et l’ascension n’est pas toujours linéaire. On vient tout juste de voir ce qui est arrivé à Victor Wembanyama, pourtant promis à dominer la NBA des années 2030. Mais une chose est sûre : Evan Mobley a ce qu’il faut en stock pour devenir l’un des joueurs les plus dominants de la Ligue un jour.

“Y’a plus qu’à” comme on dit…

Source texte : cleveland.com

Evan Mobley asked on who will be the best player in the league in 5 years:

“Either me or Victor Wembanyama.” pic.twitter.com/lDWsRAiTup

— ¹⁰ (@HoodiGarland) February 19, 2025