Alors qu’on vient de dépasser le All-Star Break, petit focus sur le calendrier NBA de chaque franchise sur cette fin de saison. Qui pourrait finir fort ? Qui va devoir trimer ? On fait le point !

Lakers, Nuggets et Suns pas gâtés

Parmi les équipes avec de l’ambition à l’Ouest, il va falloir sortir le bleu de chauffe. Selon les copains de Tankathon, ce sont les Lakers qui ont le planning le plus hardcore d’ici avril. Encore 28 matchs à jouer (plus haut total) et du très lourd au menu (Thunder x2, Nuggets x3, Celtics, Knicks). On va vite voir si la version Luka Doncic des Angelinos peut tenir la distance, surtout avec un secteur intérieur si fragile.

Autre équipe qui va devoir soulever des montagnes : les Nuggets. Les copains de Nikola Jokic sont en pleine forme avec 9 victoires de rang (meilleure dynamique de NBA) et une seconde place à l’Ouest (égalité avec Memphis). Là aussi, le programme est lourd avec notamment une double confrontation avec OKC mais aussi les Celtics ou encore les Grizzlies au menu.

Seulement 11èmes à l’Ouest et sur une série de 4 revers de rang, les Suns ne pourront pas non plus compter sur le calendrier pour se relancer. Ils ont le 2ème programme le plus relevé derrière celui des Lakers… Autant dire qu’une postseason sans Phoenix est loin d’être un scénario impossible.

Parmi les autres équipes concernées par le Top 8, les Bucks, les Clippers, les Kings et les Grizzlies auront aussi fort à faire.

Avec le 10ème calendrier le plus compliqué, OKC ne sera pas épargné non plus, mais vu l’avance au classement, il sera sans doute possible pour Mark Daigneault de gérer un peu son effectif pour arriver en forme aux Playoffs.

Boston pour finir en boulet de canon ?

Si on passe maintenant dans les équipes avec un programme sympa, on note que Boston a potentiellement deux mois assez tranquilles pour préparer les Playoffs. Certes, quelques cadors sont encore au menu mais il y aura aussi (et surtout) beaucoup d’équipes qui vont lentement mais sûrement lancer un tanking renforcé. De quoi faire le plein de confiance avec une grosse dynamique. Cleveland ayant un planning middle (14ème plus difficile), pas sûr que cela suffise à aller chercher la première place mais au moins les Celtics n’auront (en principe) pas à trop s’employer pour finir la saison.

Parmi les autres équipes qui ont un bon coup à jouer, on trouve les Wolves (5ème meilleur calendrier), le Magic (6ème), le Heat (7ème) voire les Warriors (9ème). Des équipes qui pourraient grimper de quelques rangs dans leur conférence s’ils jouent bien le coup dans les prochaines semaines.

Malgré un bilan catastrophique, les Sixers ont encore leur chance dans la course au Play-in à l’Est puisqu’ils ont le 3ème meilleur calendrier sur cette fin de saison NBA. Reste à savoir si Philly va tenter de jouer le coup à fond ou si la franchise va plutôt opter pour du tanking afin de garder son pick (tout en permettant à ses leaders de soigner les bobos une fois pour toute).

