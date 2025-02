Alors que le trade de Luka Doncic aux Lakers n’est pas encore totalement digéré, la légende Dirk Nowitzki est revenue pour la première fois sur cette échange et son soutien à son ancien coéquipier pour ses premiers pas à L.A.

Sur le papier, le passage de flambeau semblait magnifique. En 2018-2019, Dirk Nowitzki jouait une dernière saison à Dallas avec Luka Doncic avant que ce dernier ne prenne véritablement sa succession pour devenir la nouvelle légende des Mavs. Un destin inspiré par son aîné, un autre européen qui a marqué la NBA de son talent, une belle histoire.

Elle n’aura pas le happy end espéré par les fans de Dallas, puisque Luka Doncic a été échangé aux Lakers en février 2025. Invité du podcast 96.7 The Ticket, Dirk Nowitzki est revenu sur ce trade surprise, un deal qu’il a appris depuis.. les Maldives !

« Lorsque j’ai appris la nouvelle, j’étais à l’autre bout du monde. J’étais en vacances avec ma famille aux Maldives. … J’étais sur le point d’aller déjeuner, nous partions ce jour-là pour rentrer et mon téléphone s’est mis à exploser. »

Sous le choc (comme tout le monde), Dirk a alors contacté son jeune protégé pour échanger sur la situation, avant d’aller assister à sa grande première à L.A..

« En rentrant à la maison, on s’est envoyé quelques SMS avec Luka. Je me suis senti un peu déçu et triste pour lui. Il n’a manifestement rien vu venir. Il m’a invité à venir assister à son premier match à Los Angeles et j’ai senti que je devais le soutenir. J’avais joué avec lui lors de ma dernière saison. Nous étions très proches. J’ai essayé de le prendre sous mon aile, de l’aider autant que possible au cours des dernières années.

Dirk à la Crypto.com arena, une image qui a marqué puisque Nowitzki n’est pas vraiment connu pour écumer les salles NBA en dehors de l’American Airlines Center de Dallas. Mais que personne ne doute, la seule raison pour laquelle l’Allemand était sur place, c’était pour soutenir son pote, pas pour devenir un nouveau fan des Lakers.

“C’est un bon garçon, alors j’ai senti que je devais aller là-bas et le soutenir dans ce nouveau chapitre. Il a été rapporté qu’il était assez déprimé et déçu de la façon dont les choses se sont passées, alors je voulais être là pour lui. Je voulais être là pour sa famille et lui montrer mon soutien. Vous avez vu ma tête, c’était bizarre. C’était surréaliste de le voir jouer pour les Lakers. Je ne serai jamais un fan des Lakers, mais je serai toujours un fan de Luka.”

Dirk on his text exchange with Luka Doncic following the trade:

“He invited me to come out to his first game in LA… He was pretty down & disappointed on how it went down, so I wanted to be there for him.”

“But you guys saw my face…it was weird.” pic.twitter.com/MGEUkI9fXH

— Michelle Montaine (@michmontaine) February 22, 2025

Source texte : 96.7 The Ticket