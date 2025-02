Si l’Équipe de France a réussi à décrocher sa qualification pour l’EuroBasket 2025 hier soir en Croatie, les Bleus n’ont pas passé une belle soirée à Zadar. Plusieurs joueurs ont en effet été victimes d’insultes racistes, de quoi pousser la fédération à contacter la FIBA.

On savait que l’ambiance allait être très chaude dans la petite salle Jazine de Zadar (3 500 places), mais le public croate n’a malheureusement pas fait qu’encourager son équipe.

Des cris de singe sont tombés des tribunes si l’on en croit Amaury Perdriau, journaliste de L’Équipe présent sur place. Parmi les joueurs de la France qui ont été pris à partie par certains supporters croates, il y a Yoan Makoundou (“Fuck you Makoundou”) et Amine Noua. Le premier n’a pas hésité à en parler aux arbitres mais ça n’a pas arrangé les choses, bien au contraire. Yoan est directement rentré aux vestiaires après le buzzer final, légitimement frustré et exaspéré par la tournure des événements.

“J’ai entendu les insultes, pas les cris de singes. Dans ces moments, on accentue notre communication entre nous. On sait que la vérité et les actions sont sur le terrain. On va vite oublier ce genre de comportement avec la qualification.” – Théo Maledon

Suite aux insultes racistes dont ont été victimes plusieurs joueurs de l’Équipe de France ce soir à Zadar, lors du match face à la Croatie, la FFBB va adresser dès demain un courrier à la FIBA pour condamner ces actes inacceptables. Elle apporte tout son soutien à ses joueurs,…

Devant ce comportement honteux du public croate, l’Équipe de France va donc contacter la fédération internationale ce samedi pour qu’elle prenne ses responsabilités, et condamne ces insultes qui n’ont rien à faire dans une salle de basket.

Sources texte : FFBB / L’Équipe