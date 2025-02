Mission accomplie pour l’Équipe de France, victorieuse à Zadar face à une Croatie accrocheuse. Cinq matchs, cinq victoires, et les Bleus pourront donc fêter leur qualif lundi soir devant le public d’Orléans. Bravo messieurs !

Connaissez-vous le point commun entre Freddy Fauthoux sélectionneur et les Séniors Garçons 3 de Saint-Rémy ? Ils sont invaincus cette saison.

Passée cette référence que peu d’entre vous ont compris, félicitations à cette Équipe de France, qui se sera finalement tirée du piège croate avec une certaine solidité. Théo Maledon, Isaïa Cordinier, Timothe Luwawu-Cabarrot, Amine Noua et Neal Sako dans le cinq pour mettre les Bleus sur de bons rails dans une salle semblant sentir la sueur et la clope, un 11-0 sympathique après une entame un peu en dedans, et l’EDF prenait le lead pour ne plus jamais le quitter.

Les leaders français ce soir ? Honnêtement un peu tout le monde, avec une mention spéciale à Elie Okobo, Timothe Luwawu-Cabarrot, Amine Noua, Bodian Massa ou Yoan Makoundou, qui auront répondu chacun leur tour à un Mario Hezonja aussi soliste que talentueux. 37 points et 11 rebonds pour Super Mario et un money time dans lequel les locaux ont failli revenir, mais globalement le collectif et la défense mises en place par Coach Fauthoux auront fait la diff.

Une victoire 83-80 après un dernier tir au buzzer directement depuis la buvette de la mythique salle Jazine, et donc cette qualif pour l’EuroBasket 2025, logique mais pas donnée pour autant.

L’Équipe de France affrontera la Bosnie lundi soir à Orléans, pour du beurre, enfin presque puisque les Bleus tenteront de rester invaincus cette saison. Oui, comme les Séniors Garçons 3 de Saint-Rémy.