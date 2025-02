Ça y est, le All-Star Break est définitivement derrière nous et on reprend donc un rythme normal. C’est quoi un rythme normal ? C’est un rythme avec une dizaine de matchs par nuit. Par ici le programme NBA de ce vendredi.

Le programme NBA du soir :

1h : Cavaliers – Knicks

1h : Magic – Grizzlies

1h : Wizards – Bucks

1h30 : Raptors – Heat

2h30 : Spurs – Pistons

2h30 : Mavericks – Pelicans

3h30 : Rockets – Wolves

3h30 : Jazz – Thunder

4h : Kings – Warriors

Neuf matchs au menu mais on se focalisera surtout sur le Cavaliers – Knicks de 1h du matin, puis le Kings – Warriors de 4h. Un bon choc version Conférence Est pour commencer, qui fera office de grand test pour New York. Et une grosse bataille à l’Ouest pour terminer, entre deux équipes au même bilan (28 victoires – 27 défaites) qui se battent pour une place en Playoffs. Clairement, ça peut faire des étincelles dans tous les sens.

Mais aussi…

Memphis n’a jamais perdu trois matchs d’affilée cette saison. Une première ce soir contre Orlando ?

Kyle Kuzma qui retrouve les Wizards, trop hypé (non).

Les retrouvailles entre Anthony Edwards et Dillon Brooks.

Une cinquième victoire de suite des Pistons à San Antonio ?

Kyrie Irving vs Zion Williamson à Dallas.

Le Heat peut-il éviter une cinquième défaite consécutive à Toronto ?

Le duel des extrêmes entre Utah et Oklahoma City.

Les Français en lice

Bilal Coulibaly et Alex Sarr contre les Bucks de Giannis.

Malheureusement, pas de Victor Wembanyama contre Detroit (ni ailleurs).

Pacôme Dadiet est de retour de blessure, mais pas sûr qu’il voit le terrain à Cleveland.

Ousmane Dieng vient aussi de quitter l’infirmerie, il pourrait jouer à Utah en cas de blowout.

Rudy Gobert pour une grosse bataille à Houston.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici