Anthony Edwards dénonce le côté “dirty” de Dillon Brooks

Anthony Edwards a vécu une grande soirée hier. 41 points marqués contre Houston, une nouvelle victoire pour les Wolves, et un record puisqu’il est devenu le joueur le plus rapide à planter 1 000 tirs primés en NBA. Mais tout ça, c’est un peu passé au second plan. Son duel endiablé avec Dillon Brooks a attiré tous les regards.

“Il a trashtalké toute la soirée, cela n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.”

À chaud, après sa performance XXL face aux Rockets, Anthony Edwards a confirmé ce qu’on savait déjà. Dillon Brooks l’a chauffé et ça l’a boosté.

Échangeant à plusieurs reprises des mots doux, et se fritant une grande partie de la soirée, Ant-Man et Brooks nous ont offert un match dans le match presque encore plus divertissant que la rencontre elle-même. Mais à la fin de celle-ci, Edwards a dénoncé le côté “dirty” (sale, ndlr.) du bulldog des Rockets, qui est allé trop loin selon Ant.

“Tout le monde sait comment est Dillon Brooks. Il joue de façon dirty“, a déclaré Edwards. “C’est un compétiteur. J’aime le côté compétitif. Mais tous ces petits coups bas à la con… Il m’a frappé au visage, je suis tombé et il m’a dit : ‘Tu vas pleurer encore beaucoup ?’. Je lui ai répondu : ‘Frère, tu m’as frappé au visage, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?’. Donc vous comprenez, je n’aime pas ce côté-là. Ne fais pas quelque chose pour ensuite faire genre tu n’as rien fait. […] Au bout d’un moment, ça dépasse le basket. Mais une fois qu’on a commencé à se chamailler, toute la fatigue s’est envolée.”

Dillon Brooks n’est évidemment pas à son premier coup d’essai, et ce n’est pas la première fois non plus que lui et Anthony Edwards se fritent durant un match NBA.

Mais peut-être que la prochaine fois, après avoir pris 41 points, Brooks y réfléchira à deux fois avant de provoquer Ant-Man.

Le duel Anthony Edwards vs Dillon Brooks en images

Dillon Brooks and Anthony Edwards get tangled up 👀

Brooks got called for a flop.pic.twitter.com/Rmi9GS2AYf

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 7, 2025

Anthony Edwards and Dillon Brooks getting into it… pic.twitter.com/ZXdAFWgYkS

— John Meyer (@meyerNBA) February 7, 2025

Ant cooks Dillon Brooks and lets him know pic.twitter.com/oS9eAUeTR4

— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) February 7, 2025

Anthony Edwards staring down Dillon Brooks tonight was the best thing tonight #bringthenice MJ vibes pic.twitter.com/vQ73ZGvQN8

— Alex Micheletti (@AlexMicheletti) February 7, 2025

Source texte : Dane Moore