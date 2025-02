Depuis son transfert aux Mavericks dimanche dernier, Anthony Davis n’a pas encore enfilé le maillot de Dallas pour un match officiel. Cela est sur le point de changer.

Absent face aux Sixers mardi puis aux Celtics jeudi, Anthony Davis devrait en effet être sur le parquet ce samedi pour le derby opposant les Dallas Mavericks aux Houston Rockets.

L’info a été annoncée par l’insider Marc Stein.

BREAKING: Anthony Davis is set to make his debut Saturday 🔥🔥🔥#MFFL pic.twitter.com/0Bwk2BsHMZ

— MFFL (@Mavs_FFL) February 6, 2025

Bonne nouvelle pour nous, le match se jouera à 21h heure française. On ne sait pas ce que vous avez prévu ce samedi soir mais on vous conseille d’annuler, car l’ambiance à l’intérieur de la salle des Mavs s’annonce électrique après le transfert de Luka Doncic.

Si Anthony Davis fait effectivement ses grands débuts à Dallas demain, ce sera son premier match depuis sa blessure à la ceinture abdominale le 28 janvier du côté de Philadelphie. Il évoluait alors sous les couleurs des Lakers, et n’imaginait clairement pas que ce serait sa dernière apparition avec Los Angeles…

