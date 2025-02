Jimmy Butler : “Je suis heureux d’être désiré à nouveau”

Enfin arrivé à San Francisco après de longues semaines de bras de fer avec la direction du Heat concernant un transfert, Jimmy Butler s’est déclaré heureux d’avancer. Pour lui, il est enfin l’heure de se concentrer sur le basket.

On l’avoue, ça commençait un poil à nous gonfler, toutes ces rumeurs incessantes autour de Jimmy Butler. Le genre de feuilleton qui nous régale de surprise au début, puis qui nous lasse de déclarations qui ne mènent à rien. Désormais transféré, il est temps de reparler de terrain, de jeu. Et pour Jimmy Butler aussi, ça fait du bien.

“Tout cela est derrière moi, je passe à autre chose. Je suis heureux d’être ici, heureux d’être désiré à nouveau.”

Sur le plan sportif, il retrouve en effet une équipe qui souhaite gagner. La tâche s’annonce compliquée, les Warriors étant au coeur d’une Conférence Ouest très relevée qui ne laisse pas le droit à l’erreur. Pire, les Spurs, juste en dessous au classement, ont signé une masterclass de recrutement avec l’arrivée de De’Aaron Fox et des ambitions de Play-in plus claires que jamais. Il faudra donc cravacher pour accrocher un billet vers le printemps. Cela n’impressionne pas Butler, qui a confiance en lui-même.

“J’ai le sentiment que je vais revenir très fort. Ça me faire sourire, je me suis entraîné, j’ai fait tout ce que je devais faire. Je sais que je suis heureux à nouveau. Je suis dans une situation différente, avec des gars différents.

Petit symbole s’il en fallait un, Jimmy Buckets a choisi le numéro 10 chez les Warriors. En hommage à Neymar Jr et Paul Pogba, deux footballeurs et amis du joueur. En lui souhaitant le même succès que le Brésilien… au Barça et à Santos.

Source : ESPN