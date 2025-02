Durant les dernières heures avant la trade deadline, les rumeurs autour d’un transfert de Kevin Durant ont enflammé l’actu NBA. Beaucoup d’équipes ont tenté le coup, parmi elles les… Minnesota Timberwolves.

Warriors, Heat, Grizzlies, Mavericks et donc Wolves. La liste des équipes qui ont appelé le proprio des Suns Mat Ishbia pour essayer de recruter Kevin Durant au buzzer continue de s’allonger.

D’après l’insider Chris Haynes et The Athletic, le manager des Wolves Tim Connelly a en effet tenté d’associer Durant avec sa jeune superstar Anthony Edwards. Les deux ont évidemment joué ensemble avec Team USA lors des JO de Paris 2024, et on connaît l’admiration d’Ant-Man pour KD.

“Les Wolves pensent que Durant aurait été ouvert à l’idée de venir dans le Minnesota. Selon les sources de l’équipe, rien ne s’est concrétisé, même si un vent d’espoir a soufflé au fur et à mesure que la journée avançait.” – The Athletic

Mettre en place un transfert aussi gros que celui de Kevin Durant, dans les dernières heures de la deadline, avec les restrictions du CBA actuel, c’est presque mission impossible. Et les négociations ne sont pas allées bien loin.

Mais c’est un signe supplémentaire que l’avenir de KD à Phoenix semble s’écrire en pointillé désormais. Et le signe que les Wolves étaient prêts à faire un autre gros coup (après le transfert de Karl-Anthony Towns pour Julius Randle et Donte DiVincenzo cet été, ou encore celui de Rudy Gobert en 2022) pour retrouver les hauteurs de l’Ouest.

The Timberwolves explored trading for Kevin Durant at the deadline, team sources told The Athletic.

While nothing came to fruition, those sources said there was a swell of hope as the day wore on.@JonKrawczynski and @sam_amick take us behind the scenes.https://t.co/0DZAbUDja7 pic.twitter.com/GPWZYgluYd

— The Athletic (@TheAthletic) February 7, 2025

Sous l’impulsion d’Anthony Edwards, énorme depuis le début de l’année 2025, les Wolves ont trouvé un bon rythme de croisière avec sept victoires sur les neuf derniers matchs. Une série qui leur permet d’être dans le Top 6 de l’Ouest (bilan global de 29 victoires – 23 défaites) à l’heure de ces lignes.

On vous laisse imaginer ce que Minnesota aurait pu donner avec Kevin Durant aux côtés d’Ant-Man…

Sources texte : Chris Haynes, The Athletic