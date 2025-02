Kevin Durant faisait partie des stars grandement susceptibles de bouger lors de cette Trade Deadline. Finalement, KD est toujours un joueur des Suns, et pour certaines équipes, ce n’est pas faute d’avoir tenté.

Nombreuses étaient les équipes intéressées. Le Heat et les Warriors étaient un temps listés parmi les prétendants pour le numéro 35, sans qu’aucune de ces pistes n’aboutisse, KD ayant même refusé de revenir à Golden State. Certaines autres équipes ont tenté le coup, les Mavericks, après avoir fait une croix sur Luka Doncic, auraient aussi tenté leur chance. Mais ce qui était un peu moins connu, c’est que les Grizzlies ont également fait le forcing pour recruter Durantula, comme l’a révélé Bob Myers, ancien GM des Warriors.

According to Bob Myers on ESPN just now, the Grizzlies attempted to trade for Kevin Durant but he said no.

It sure feels like Durant could be on the move this summer with him shutting down two deals in the last 48 hours. pic.twitter.com/iut1u9waiK

— Evan Sidery (@esidery) February 6, 2025

Malheureusement, au même titre que les Dubs, les Grizzlies se sont heurtés au refus de Kevin Durant de porter leur maillot, le joueur préférant rester dans le vestiaire des Suns qui, selon les dernières rumeurs, serait en roue libre à l’heure actuelle. Les Oursons sont actuellement deuxième à l’Ouest, ont retrouvé de leur superbe et carburent à plein régime. Les Grizzlies étaient probablement prêts à envoyer des premiers tours de Draft en pagaille pour rameuter Easy Money Sniper dans le Tennessee. Insuffisant, il faudra revenir l’été prochain pour avoir de plus grandes chances de faire venir le joueur.

Marc Stein confirme :

Kevin Durant reste à Phoenix à l’issue de cette Trade Deadline.

Va être sympa, la fin de régulière chez les Suns.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Finalement, les Grizzlies sont restés très sobres lors de cette Trade Deadline 2025, faisant le nécessaire pour pouvoir faire des économies à l’avenir. Marcus Smart part à Washington, Jake LaRavia est quant à lui envoyé à Sacramento, ils lâchent également un premier tour de Draft. Tandis que Marvin Bagley et Johnny Davis arrivent chez Elvis en compagnie d’un second tour de Draft. L’objectif étant d’avoir la place nécessaire pour prolonger le contrat de Jaren Jackson Jr. sans encombres. Un choix diamétralement opposé à celui initial de faire venir Kevin Durant.