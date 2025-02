Alors que les rumeurs concernant un potentiel retour de Kevin Durant à Golden State étaient de plus en plus insistantes ces dernières heures, la superstar des Suns a jeté un énorme coup de froid sur la Baie de San Francisco : KD ne veut pas revenir chez les Dubs.

L’idée d’un retour de Kevin Durant aux Warriors a fait le buzz pendant quelques heures. Elle s’est envolée en quelques secondes.

D’après l’insider d’ESPN Shams Charania, KD n’a aucune envie de remettre le maillot des Warriors, avec qui il a gagné ses deux titres NBA (et deux MVP des Finales) entre 2016 et 2019. On se rappelle que l’aventure ne s’était pas très bien terminée à l’époque, entre les frictions avec Draymond Green et sa rupture du tendon d’Achille.

As Golden State pursues Phoenix’s Kevin Durant, the two-time Warriors NBA Finals MVP has no desire in a reunion and does not want to go back. Reporting for NBA Today: pic.twitter.com/tNeTzw2gCf

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025

Alors bien sûr, contrairement à un Bradley Beal ou LeBron James, Kevin Durant ne possède pas de no-trade clause et ne peut donc pas – théoriquement – bloquer un transfert le concernant. Mais on voit mal les Warriors tout tenter pour récupérer un joueur (aussi fort soit-il) qui ne veut pas venir, d’autant plus que KD sera en fin de contrat en 2026.

La piste Golden State refroidie, on se demande forcément comment va évoluer le dossier Durant. Il peut très bien rester à Phoenix, ce qui serait sa préférence même si les Suns ne semblent aller nulle part avec leur groupe actuel. D’après Brian Windhorst, le Miami Heat représente aussi une vraie option à quelques heures de la trade deadline de demain.

Côté Warriors, il va falloir trouver un plan de secours. Est-ce que ça peut être Jimmy Butler ? À voir, mais ce dernier n’a cessé de clamer sa volonté d’aller à Phoenix. Toujours selon Shams Charania, Golden State pourrait se tourner vers le pivot des Bulls Nikola Vucevic en dernier recours, histoire de ne pas ressortir bredouille de la deadline…

Source texte : ESPN

Brian Windhorst says Kevin Durant will either stay in Phoenix or join Miami

(h/t @ohnohedidnt24) pic.twitter.com/VXWtncBTko

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 5, 2025