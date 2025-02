Pendant le tumulte de la deadline Ndes transferts, qui a déjà largement commencé, il ne faudrait quand même pas oublier de saluer la performance en EuroLeague du dénommé Mike James.

Le meneur de l’AS Monaco continue d’écrire son nom dans les livres d’histoire de cette compétition. En effet, “The Nautral” vient d’entrer dans le club des joueurs ayant marqué au moins 5000 points en EuroLeague. Un club très, très fermé, puisqu’il vient ce soir d’en devenir l’unique membre, et par conséquent le fondateur.

Le natif de Portland écume l’EuroLeague depuis la saison 2014-15, il évolue alors sous les couleurs de Baskonia, son adversaire du soir. Il prendra aussi part à cette compétition sous les couleurs du Panathinaikos, de l’Olimpia Milan et du CSKA Moscou avant de rejoindre la Roca Team.

In a league of his OWN 🫡

The first-ever player to reach 5000 career points… 👏 @TheNatural_05 stands alone!#EveryGameMatters pic.twitter.com/H8VpFT5XXc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2025

Après être devenu le meilleur scoreur de l’histoire de l’Euroleague, il lui en fallait encore un peu plus, comme aller chercher les 5 000 par exemple. Pour ce faire, il devait encore inscrire 11 points ce soir, et ironie du sort, c’est face à Baskonia, là où tout a commencé pour lui avec cette compétition, qu’il a atteint cette marque symbolique. C’est sur un lancer-franc au milieu du troisième quart-temps que Mike James a inscrit son 5000è point. Le speaker peut exulter, l’histoire s’est écrite, sous ses yeux, sous nos yeux.

Le meneur Américain termine la rencontre avec 19 points au compteur, assortis de 3 rebonds et 6 passes mais surtout avec la victoire sur le score de 92 à 85.

Le grand pote de Kevin Durant pourrait bien rester encore un petit moment seul dans ce club très fermé. Le second au classement, qui n’est autre que notre Frenchy Nando de Colo, doit encore inscrire 272 unités pour y parvenir. En tout cas, le meneur passé par les Suns et les Nets continue de marquer cette compétition de son empreinte.