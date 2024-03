Dans la large victoire monégasque contre l’Etoile Rouge de Belgrade hier soir (98-80), Mike James s’est emparé du titre de scoreur le plus prolifique de l’histoire de la compétition.

Sa famille et ses amis étaient venus des Etats-Unis pour vivre ce qui était pressenti pour être un soir légendaire de la compétition phare européenne. Douze petits points pour dépasser les seize années de carrière de l’icône grecque Vassilis Spanoulis. Et comme prévu, Mike James n’a pas traîné. A la fin du second quart-temps, il envoie finalement un gros shoot en isolation en tête de raquette et c’est fait, le voilà meilleur scoreur de la grande histoire de l’EuroLeague. On interromp le match quelques instants pour célébrer la performance, on lui remet le ballon du match, la salle Gaston-Médecin est debout.

THE SHOT with which Mike James made history 👏👑pic.twitter.com/x9ng0FAPKf

— BasketNews (@BasketNews_com) March 7, 2024



Quelle destinée quand même, pour celui qui n’était pas resté en NBA (Suns, Pelicans, Nets) et dont les coachs européens ne voulaient plus à cause de son caractère. Hier soir Mike James en a encore planté 20 et a donc dépassé tous ses prédécesseurs dans l’histoire de l’EuroLeague. Une pensée d’ailleurs pour Nando De Colo, dont la santé fragile ces dernières années a privé d’un record qui lui tendait les bras, bien avant James. Passé par les clubs de Zagreb, du Kolossos Rhodes, du Panathinaikos, de Milan et du CSKA Moscou, Mike James met désormais le cap sur le Final Four de l’EuroLeague à Berlin pour ramener le trophée sur le rocher et s’inscrire un peu plus dans la légende européenne.

C’est fait pour le pote de KD, le LeBron de l’EuroLeague, le meneur de poche de la Principauté : personne n’a inscrit plus de points que Mike James dans la très compétitive EuroLeague. 4 464 points en carrière dans la compétition. Prochain objectif ? Finir le jeu définitivement et remporter sa première EuroLeague avec Matthew Strazel et les autres.