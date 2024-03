La NBA forcément dans un coin de la tête, Moussa Diabaté profite de chaque opportunité en G League pour se présenter à ceux qui pourraient ne pas le connaître. Et en ce moment, il ne se gêne pas : 59 points en deux matchs, et une sacré impression de domination !

Déjà en très grande forme lundi dernier contre ces même Iowa Wolves, l’ailier-fort français en a remis une couche la nuit dernière. 29 points, 9 rebonds, 3 passes et une petite interception sur des louveteaux qui n’avaient aucune solution. 11/14 au tir en prime, la totale.

Moussa Diabate records ANOTHER stellar performance leading the @OntClippers in their win over the Iowa Wolves at home!

6️⃣ players finished in double-figures helping Ontario cruise to victory.

💥 Brown: 22 PTS, 6 REB, 5 AST

💥 Miller: 22 PTS, 4 REB, 4 AST pic.twitter.com/YfwdLdVmq4

— NBA G League (@nbagleague) March 8, 2024

Score final, une victoire fleuve pour les Ontario Clippers (146 -108 ), l’intérieur parisien a été le meilleur joueur sur le parquet.

Mouss Diab n’a pu profiter que de sept minuscules minutes en NBA depuis début janvier, toutes dans un magnifique (non) garbage time contre les Wizards. Les opportunités sont rares, mais frapper dans l’échelon inférieur à coups de perf à 30 points est un moyen efficace d’envoyer un message à Tyronn Lue et son staff pour gratter du temps de jeu en fin de saison.

On vous laisse avec son highlight de la soirée, un coast-to-coast avec la faute, MIAM, et on se revoit très vite en Ligue 1 ?

Are you tuned into the Moussa Diabate show?!! 👀

📺: ESPN+ | @OntClippers pic.twitter.com/kCebon6ib9

— NBA G League (@nbagleague) March 8, 2024

Source texte : ESPN