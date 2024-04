Dans un match qu’ils se devaient de gagner pour ne pas voir les Maine Celtics devenir champions de G League à leur place, Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont répondu présents. Après un Game 1 perdu, le Blue d’Oklahoma City récupère une précieuse victoire à domicile dans ce Game 2 des Finales. Tout se jouera donc dans le Game 3, qui décidera du vainqueur de la série… et de la saison.

Après s’être incliné au Game 1, le Blue d’Oklahoma City remporte donc cette seconde manche. La réserve de la franchise d’Oklahoma City avait eu beaucoup de voyages à gérer dernièrement, mais les joueurs du Blue n’ont pas laissé la fatigue les accabler et ils ont fait le boulot, devant leurs potes du Thunder qui étaient venus les voir pour l’occasion.

The Oklahoma City Blue force a win or go home Game 3 for the G-League championship.🏆 pic.twitter.com/Svma8LydlN

Olivier Sarr (10 points à 4/6 au tir dont 2/2 de loin, 9 rebonds, 2 passes, 2 contres et 1 ballon perdu) a ouvert les hostilités d’un gros 3-points dans le corner, et ses coéquipiers n’ont plus vraiment été inquiétés de la partie. Pas son meilleur match en G League mais son run de 5-0 et sa domination aux rebonds ont bien aidé les siens. Ousmane Dieng (12 points à 4/12, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception, 3 contres et 1 perte de balle) a pour sa part fait parler le mi-distance d’entrée et a été très polyvalent pour répondre aux 29 points du fourbe Drew Peterson. Dans un match où le scoring était bien réparti pour Oklahoma, Dieng fait office de troisième scoreur de son équipe.

Six players scored in double figures in tonight’s win 👏

Waters III 27 PTS I 7 REB I 5 AST

Dieng 12 PTS I 7 REB I 4 AST

Sarr 10 PTS I 9 REB

Ramsey 12 PTS I 3 REB

Maldonado 10 PTS I 5 REB I 5 AST

Williams 13 PTS I 7 REB#OKCBlue | #NBAGLeagueFinals pic.twitter.com/ujWdIpE6fL

— OKC BLUE (@okcblue) April 12, 2024

La suite de l’aventure, c’est le Game 3, et ça se passe dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h du matin. Il y aura un dernier match quoi qu’il arrive, dans l’antre des Celtics du Maine pour décrocher le trophée de G League de cette année. Un petit titre pour nos deux Français, ça ne ferait pas de mal, non ?