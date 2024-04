La dernière soirée de la saison NBA aura livré son verdict, tout le monde sera rincé et pensera déjà aux match-ups du play-in tournament et des Playoffs, mais à 3h du matin les vrais seront toujours là, pour suivre en direct ce match entre les Maine Celtics et le Blue d’OKC. Parce que deux Français qui gagnent un titre avec “NBA” dedans, c’est pas tous les jours.

On parle évidemment de NBA G League, et c’est déjà pas mal. Depuis quelques semaines les deux Français du Blue d’Oklahoma City, Ousmane Dieng et Olivier Sarr, enchainent les grosses perfs individuelles, et portent une équipe qui jouera donc cette nuit le Game 3 des Finales face aux Maine Celtics. Des Finales au meilleur des… trois matchs, on est donc sur un véritable “Game 7”, avec possibilité d’une grosse chouille derrière si nos deux coqs parviennent à leur fin.

Si Ousmane comme Olivier ont eu peine à s’imposer cette saison dans une équipe du Thunder qui finira peut-être bien première à l’Ouest (réponse ce soir), nos deux Frenchies assurent à l’échelon inférieur et ne se priveront pas pour ouvrir leur palmarès outre-Atlantique. Pour cela il faudra passer sur le corps de Neemias Queta, Jordan Walsh, JD Davison ou Joe Wieskamp, mais Ous et Olive pourront compter sur les renforts de Jaden Shackleford ou Lindy Waters, oui, vous savez très bien qu’on adore citer des noms au hasard.

Pas le match le plus hypant de la soirée on ne va pas se mentir, mais la simple perspective de voir des drapeaux français s’agiter cette nuit nous motive à jeter un œil à ce Game 3. Allez le Blue, on est tous ensemble, c’est le grand jeu, la France est debout. Votre passion, toujours nous rassemble, allez le Blue, on est tous avec vous.