Rudy Gobert sur Victor Wembanyama : “Je ne pensais pas qu’il serait aussi fort aussi vite”

La nouvelle est tombée il y a quelques heures : Victor Wembanyama ne jouera pas lors de la dernière journée de la saison régulière NBA ce soir, ce qui signifie que sa campagne rookie est officiellement terminée. Une campagne rookie historique, durant laquelle il aura impressionné toute la planète NBA, et notamment son compatriote Rudy Gobert.

21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres, 1,2 interception en moins de 30 minutes par match. Des highlights dans tous les sens. Des séquences de jeu qu’on n’avait jamais vues dans l’histoire NBA. Et un titre de Rookie de l’Année qui ne peut pas lui échapper malgré les mauvais résultats collectifs des Spurs (et Chet Holmgren).

Voilà ce que nous a proposé Victor Wembanyama pour sa première saison dans la Grande Ligue. Non seulement il a répondu aux énormes attentes placées en lui, mais il les a carrément dépassées au vu de ce qu’il a pu proposer soir après soir.

Rudy Gobert, qui joue le rôle de mentor de Wemby depuis plusieurs années, ne peut pas être plus impressionné par le phénomène français.

“Je savais qu’il serait spécial. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’il réalise les choses qu’il réalise aujourd’hui aussi vite. […] Il est largement en avance par rapport à ce que j’imaginais pour sa saison rookie. Il est monté en puissance mois après mois. Au début il a dû s’adapter à l’impact physique de la NBA et au rythme NBA, […] mais il a atteint un tel niveau de confort aujourd’hui, de compréhension du jeu, je pensais qu’il aurait ça en année 2 ou 3. Je suis tellement impressionné, et excité de voir jusqu’où il peut aller.”

pic.twitter.com/Yb8TQ7puPW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

Probable successeur de Rudy dans la course au titre de Défenseur de l’Année, Victor Wembanyama a évidemment marqué les esprits à travers ses perfs, ses skills uniques, et ses actions d’alien qui sont vite devenues virales. Mais pour Gobert, la réussite très précoce de Wemby en NBA s’explique surtout par la mentalité et la maturité du garçon.

“Je connais le gamin depuis qu’il a 14 ans. Je n’ai aucun doute (le concernant). Je connais sa mentalité, je sais ce qu’il a dans le cœur, je connais sa famille. Il a de la greatness en lui. Pas parce qu’il fait 2m24, mais à cause de sa mentalité. J’ai vu ça depuis le premier jour, à travers sa manière de parler, sa passion, son éthique de travail.”

Victor Wembanyama a donné cette saison un aperçu très sérieux de ce qu’il est capable de réaliser au plus haut niveau. De quoi effacer les doutes et fermer la bouche des sceptiques qui disaient que la hype l’entourant était trop forte. Oui, ce gars-là a tout ce qu’il faut pour casser le jeu, pour redéfinir les règles du basket et devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Vivement la saison 2 !

__________

Source texte : podcast J.J. Redick