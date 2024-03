Pilier de la meilleure défense NBA cette saison, Rudy Gobert est logiquement favori pour remporter un nouveau titre de Défenseur de l’Année. Mais Victor Wembanyama le prévient : bientôt, il va prendre sa place tout en haut du classement du DPOY (Defensive Player of the Year).

On le sait, Victor Wembanyama est ambitieux. On sait aussi qu’il a confiance en ses capacités. En voici une nouvelle preuve.

Interrogé par le journaliste français Théo Quintard sur la course au DPOY et la domination de Rudy Gobert, Wemby a reconnu la superbe saison du pivot français des Wolves… avant de lui envoyer un message très clair.

“C’est sûr que ça m’intéresse (remporter un DPOY, ndlr.), c’est quelque chose que je veux gagner dans le futur. Rudy a de très grandes chances de le gagner cette année. Et ce serait mérité. Mais euh… qu’il le gagne maintenant car après ce ne sera plus son tour.”

Hop, ça c’est dit !

Tout sourire, Victor Wembanyama veut faire comprendre à son mentor qu’il est prêt à marcher sur ses traces, jusqu’à le dépasser dans la hiérarchie des meilleurs défenseurs NBA. Alors que Rudy est en route cette saison pour rafler un quatrième titre de DPOY en carrière (record all-time codétenu par Dikembe Mutombo et Ben Wallace), Wemby est déjà l’une des plus grosses forces de dissuasion de la Ligue alors qu’il n’est que rookie.

Avec 3,4 contres par match, Victor Wembanyama survole la concurrence dans cette catégorie statistique. Il est également le meilleur intercepteur parmi les pivots NBA (1,3 par match, à égalité avec Nikola Jokic) et tourne à plus de 10 rebonds par match en moins de 29 minutes. Mais en plus de ces chiffres, Victor provoque des cauchemars chez les attaquants adverses, effrayés par les bras interminables du Français. Que ce soit pour protéger le cercle ou gêner les shooteurs extérieurs, Wembanyama – 2m24 de haut pour 2m43 d’envergure – est un véritable cheat code défensif.

Cela ne l’empêche pas de se faire dunker dessus parfois (coucou Trayce Jackson-Davis) ou de se faire dominer en un-contre-un sur certains match-ups (coucou Joel Embiid, coucou Alperen Sengun), mais il est clair que Wemby a tout pour devenir DPOY dans un futur proche. Tout, sauf peut-être les bons coéquipiers.

“Avec ses stats, Wemby aura l’opportunité de gagner des trophées de Défenseur de l’Année. Mais ce n’est pas pour cette année selon moi. Même si Rudy Gobert ne faisait pas la saison qu’il réalise actuellement avec les Wolves. Je ne pense pas que vous pouvez donner ce trophée à un gars qui joue au sein de la 24e meilleure défense NBA [les Spurs, ndlr].” – Draymond Green

Une fois qu’il sera mieux entouré, Victor Wembanyama risque bien de mettre tout le monde d’accord.

