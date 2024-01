Programme XXL cette nuit en NBA : dix matchs au total avec dans le lot des duels qui pourraient faire de grosses étincelles : Jokic vs Embiid, Knicks vs Heat, Wemby vs Gobert, ou encore Steph Curry face à LeBron. Parfait pour boucler la Rivals Week.

Le programme de la nuit

18h : Pistons – Wizards

21h : Knicks – Heat

23h30 : Nuggets – Sixers

0h : Nets – Rockets

1h : Celtics – Clippers

1h : Hornets – Jazz

2h : Bucks – Pelicans

2h30 : Spurs – Wolves

2h30 : Warriors – Lakers

3h : Mavericks – Kings

Le match à ne pas rater : Nuggets – Sixers

Difficile de passer à côté de ce match : Nikola Jokic accueille Joel Embiid dans un duel de géants à Denver. Mais outre le match dans le match entre les deux meilleurs pivots du monde, cette rencontre oppose également le quatrième de l’Ouest au troisième de l’Est. Tyrese Maxey (incertain), Jamal Murray, Michael Porter Jr… il y aura du beau monde un peu partout sur le parquet des champions en titre ce soir (23h30). Jokic et les Nuggets parviendront-ils à prendre leur revanche après leur défaite à Philadelphie il y a dix jours ?

Mais aussi…

Un magnifique Pistons – Wizards pour lancer la soirée dès 18h !

Knicks – Heat, rivalité des années 1990 qui revient en force depuis l’an passé.

Duel d’équipes en galère entre Brooklyn et Houston.

Duel d’équipes en grande forme entre les Celtics et les Clippers.

Le Jazz devrait pouvoir faire la chanson à Charlotte.

On attend toujours les débuts de Doc Rivers à Milwaukee. Ce ne sera pas face aux Pels.

Le dernier de l’Ouest face au meilleur bilan de la conférence. Bonjour le grand écart.

Stephen Curry face à LeBron James à San Francisco.

Et si Luka Doncic marquait 75 points face aux Kings ?

Les Français de la nuit

Frank Ntilikina est de retour sur les parquets, il affronte le Jazz ce soir.

Killian Hayes vs Bilal Coulibaly à Detroit.

Rudy Gobert sur les terres de Victor Wembanyama. Reste à voir si Wemby sera de la partie, les Spurs étant en back-to-back.

Evan Fournier sur le banc pour regarder Knicks – Heat.

Nicolas Batum face à… Nikola Jokic.

Et en G League