Quelques jours après l’élimination du Miami Heat des Playoffs, Pat Riley a réalisé ce lundi sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison. Une conférence de presse plutôt explosive, durant laquelle le boss du Heat a notamment remis Jimmy Butler à sa place.

Vous avez probablement vu passer la quote la semaine dernière, quand Jimmy Butler a fait du Jimmy Butler.

“Si j’avais joué, Boston serait éliminé, et New York… CLAIREMENT ils seraient éliminés.”

Pat Riley aussi l’a vu passer, et visiblement il n’a pas apprécié.

“Quand j’ai vu ce qu’il avait dit, je me suis demandé : est-ce qu’il trolle, ou est-il sérieux ? Si tu n’es pas sur le terrain à jouer, contre Boston ou contre New York, tu devrais garder la bouche fermée au lieu de critiquer ces équipes.”

Petit résumé de la situation entre Pat Riley et Jimmy Butler : pic.twitter.com/QaMir7snjg

L’une des premières règles du trashtalking, c’est que pour parler il faut jouer. Et malheureusement, Jimmy Butler n’a pas pu disputer les Playoffs à cause de sa blessure au genou subie au Play-in tournament. Une absence qui est très mal tombée, mais qui symbolise en quelque sorte les nombreux forfaits de Jimmy en régulière depuis son arrivée au Heat (jamais plus de 64 matchs joués en une saison). Et ces absences à répétition, elles commencent à agacer Pat Riley.

La durabilité de Jimmy Butler est précisément l’une des raisons qui pourraient faire hésiter le Heat à lui offrir une grosse prolongation de contrat (il est éligible à une extension de 113 millions de dollars sur 2 ans). Et Riley ne l’a pas caché durant la conférence de presse.

Ok Pat Riley a également choisi de sortir le lance flammes en conférence de presse hahaha https://t.co/4cssmLKayW

En cas de désaccord sur cette potentielle extension, ça pourrait commencer à chauffer entre le camp Butler et Pat Riley. Pour l’instant, les négociations n’ont pas encore débuté, et Patoche a déclaré que “beaucoup de choses sont potentiellement sur la table”.

Néanmoins, au milieu des rumeurs de transfert qui ont pas mal animé l’actu ces derniers jours, Pat Riley a été clair : il ne veut pas transférer Jimmy Butler. Le projet de base est toujours d’entourer le mieux possible Jimmy et Bam Adebayo pour essayer d’accrocher une quatrième bannière de champion au plafond de la salle floridienne.

Source texte : Barry Jackson (Miami Herald)