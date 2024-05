Celui-là, il est à marquer d’une pierre blanche sur le début de carrière du gamin. Car cette nuit Dereck Lively II n’a pas seulement été bon, il n’a pas seulement été excellent, il est littéralement celui qui a fait penché la balance, celui qui a sonné la révolte.

Luka Doncic a été très, très bon. Kyrie Irving a fait une deuxième mi-temps ultra-solide. Mark Cuban et Dirk Nowitzki se sont enjaillés devant les perfs de Derrick Jones Jr. et le money time de P.J. Washington. Oui, mais le héros de ce match est un géant à la tignasse de Tahiti Bob.

Match monumental de Dereck Lively, 12 points et 15 rebonds en sortie de banc. pic.twitter.com/zawGS16Fgn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024



Si les Mavs ont dominé OKC à l’intérieur dans cette série, ce fut davantage un travail d’équipe. Daniel Gafford, Dereck Lively II ou même Derrick Jones Jr., autant de solides gaillards qui ont élevé le niveau en défense et qui ont fait passer une sale série à Chet Holmgren notamment. Chet Holmgren que l’on ne vas évidemment pas blâmer après une saison rookie faramineuse (comme le pet des Knicks), mais force est de constater que sur ce Game 6, c’est bien l’envie et l’énergie de Dereck Lively II qui a fait la diff. Le rookie, probablement membre de la All-Rookie 2nd Team cette saison, a dominé la deuxième mi-temps notamment en arrachant des rebonds offensifs précieux en fin de match, offrant des secondes chances essentielles aux copains tout en alimentant également sa case scoring.

Le petit bonus tout rigolo accroché à cette perf de dingue ? Le fait que le jeune pivot ait été drafté en juin dernier par… le Thunder, avant d’être envoyé directement à Dallas, échangé avec Cason Wallace, qui avait pour sa part été drafté par les Mavs. Cocasse nous direz-vous, et rétrospectivement bien ouej pour Nico Harrison et tout le front office texan. Dereck Lively II n’a peut-être pas le talent de Chet Holmgren mais au 19 mai 2024, c’est bien lui qui a dominé sa match-up et qui jouera ses premières Finales de Conférences.