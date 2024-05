Shai Gilgeous-Alexander a donné la victoire aux Mavericks. Si vous entendez cette phrase ce matin, la personne qui la prononce a techniquement raison mais on vous donne l’autorisation de frapper cette même personne.

Shai Gilgeous-Alexander a fini par… donner la victoire aux Mavs. Une phrase absolument paradoxale, tant le meneur du Thunder a été fidèle à lui-même durant cette série, jamais légendaire mais toujours excellent, meilleur joueur de cette série, tout simplement.

32,2 points et 7,3 passes de moyenne sur une série de demi-finale de Conférence alors qu’on est la cible n°1 des défenseurs, sans jamais rien forcer. Défenseur bien trop sous-coté (8 rebonds et 2,3 contres), leader désormais affirmé, gentleman des parquets, encore auteur d’une masterclass dans ce Game 6… mais malheureusement coupable de cette faute dans les toutes dernières secondes du match.

Foul called on the Thunder on this play with Shai Gilgeous-Alexander and PJ Washington.

P.J. Washington fera ensuite exactement ce qu’il devait faire, à savoir rentrer les deux premiers et louper le dernier, et il était fini des espoirs de cette fantastique équipe du Thunder, de ce merveilleux joueur qu’est Gilgeous-Alexander.

Une dernière mimine qui traîne pour clore de la plus triste des manières une saison pourtant si parfaite. Rageant mais formateur, et si SGA risque de ruminer ça quelques semaines, les Jeux Olympiques cet été avec le Canada et la saison 2024-25 qui se profile sont autant de motivations qui nous donnent une envie furieuse de le revoir, oui, déjà.

S’il avait fallu désigner un coupable, ce n’est pas lui qu’on aurait choisi mais plutôt Josh Giddey. Punchline gratuite, et la vengeance de Shai Gilgeous-Alexander, elle, risque de ne pas l’être. Petit gars reviendra plus fort, et ça pourrait faire très mal.