A’Ja Wilson signe le plus gros contrat de l’histoire de la WNBA !

Grâce aux discussions menées cet été en WNBA, des réformes budgétaires ont été adoptées et permettent aux joueuses de la Ligue de toucher de meilleurs contrats. A’Ja Wilson en est la preuve vivante puisqu’elle vient de prolonger aux Las Vegas Aces pour 5 millions de dollars sur 3 ans.

A’Ja Wilson enchaîne les premières ces derniers mois. Elle est devenue la seule quadruple MVP de l’histoire de la WNBA la saison dernière et vient de fêter cette réussite avec le plus gros contrat de la Ligue : 5 millions de dollars sur 3 ans pour rester aux Las Vegas Aces.

Shams Charania a révélé l’information sur ses réseaux sociaux :

A’ja Wilson, the WNBA’s first ever four-time MVP, is signing a three-year, $5 million supermax contract to return to the Las Vegas Aces, sources tell me and @Andraya_Carter. The deal, which is the largest in WNBA history to date and fully guaranteed, was negotiated by Jade-Li… pic.twitter.com/xSJhkHOvId

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2026

Une récompense logique pour la meilleure joueuse du monde. En plus de ses quatre titres de MVP, elle compte trois bagues de championne, deux médailles d’or aux Jeux Olympiques, deux également aux championnats du monde, elle a remporté un titre NCAA avant son arrivée chez les grandes… c’est tout simplement l’un des plus beaux palmarès du basket-ball actuel.

A’Ja Wilson essaiera, cette saison, de réaliser le deuxième back-to-back de sa carrière, entourée encore de Jackie Young et Chelsea Gray.

Source texte : Shams Charania