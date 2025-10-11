MVP, MVP des Finales, meilleure scoreuse, DPOY : A’ja Wilson sur le toit du monde !

A’ja Wilson vient de conclure une saison absolument phénoménale : MVP de saison régulière, meilleure scoreuse, défenseur de l’année, championne WNBA et fraîchement nommée MVP des Finales. Une année absolument historique, qui ne risque pas d’être reproduite de sitôt… si ce n’est par elle-même ?

A’ja Wilson est entrée cette nuit dans une dimension particulière. Une dimension où elle se trouvera peut-être un peu seule, où il n’y aura pas grand monde pour causer de la pluie et du beau temps. Et pour cause : elle y est seule, complètement seule. Cette dimension, c’est celle des joueurs et joueuses NBA/WNBA qui ont remporté le titre, le trophée de MVP de saison régulière, celui de meilleure scoreuse, de meilleure défenseure, de MVP des Finales. Sur une seule et même saison. La phrase n’a aucun sens, vous en conviendrez.

A’ja Wilson vient de réaliser la plus grande saison de l’histoire du basket ?

– MVP de saison régulière

– Meilleure scoreuse

– Défenseure de l’année

– Championne WNBA

– MVP des Finales

Aucun joueur de NBA l’avait fait.

Aucune joueuse non plus.

La domination absolue.

🔥👸🏼🐐🙌 pic.twitter.com/l2vn9eZMGB

Le secret derrière ces récompenses multiples ? Un sérieux de tous les instants en défense, une menace qui se joue avec insolence de tous les changements que les coachs adverses peuvent tenter en attaque. Un véritable casse-tête pour technicien, trop complète, trop en phase avec le jeu. Et cela possession après possession, en apportant une variété rare. En Playoffs, on parle d’une leader qui n’a jamais fait défaut à son équipe. Le Game 3 des Finales WNBA entrera dans la légende de sa saison historique, avec un game winner monumental pour offrir une balle de match aux Aces dans la série.

A’ja Wilson est, aux premières lueurs de ce samedi 11 octobre, la reine de la planète basket. Un titre plus que mérité. La meilleure basketteuse du monde, c’est elle et pas une autre.