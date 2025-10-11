Présaison NBA : Victor Wembanyama préchauffe, 22 points en 15 minutes face au Jazz

Nouvelle nuit de présaison en NBA ! Que faut-il retenir ? En pèle-mêle : Victor Wembanyama a collé 22 pions en 15 minutes contre le Jazz, Dylan Harper a fait ses débuts avec les Spurs et c’est cool. On va aussi parler d’Ace Bailey, qui colle 20 points et qui promet d’être une sacrée attraction cette saison.

Résultats de la nuit :

Raptors – Celtics : 107-105

– Celtics : 107-105 Sixers – Magic : 98-128

: 98-128 Jazz – Spurs : 130-134

: 130-134 Blazers – Kings : 124-123

Victor Wembanyama en mode préchauffage, c’est bien. Le footwork est rôdé, sans doute les résultats du travail estival avec Hakeem Olajuwon, mais aussi Kevin Garnett. Ça fait déjà saliver quant à son année 3 tiens. 22 points, 7 rebonds, 3 passes à 6/10 au tir et 9/10 aux lancers, en 15 minutes. Avec le showcase de sa polyvalence aberrante.

22 points en 15 minutes pour Wemby.

On voit un peu le taf de cet été.

Footwork avec Olajuwon.

Muscu avec le jeu physique.

Saison 3 chargement 🔋 pic.twitter.com/5fyhtyguW2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 11, 2025

Un Wemby notamment servi par Dylan Harper, qui jouait pour la première fois en présaison cette nuit. Les images sont pleines de promesses, tant au scoring qu’à la création. Le rookie des Spurs termine à 9 points.

Premier match de Dylan Harper avec les Spurs.

La NBA lui va si bien. pic.twitter.com/EJ8I2Tz1bU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 11, 2025



Dans l’autre équipe, c’est Ace Bailey qui a impressionné. 20 points pour le rookie, qui joue avec une impression de facilité assez déconcertante, pour être tout à fait honnête. Sa première saison en NBA risque d’être un sacré spectacle, d’autant plus dans une équipe comme le Jazz qui risque de lui laisser carte blanche dans le jeu.

Ace Bailey confirme…

20 points tout en douceur.

Attention la saison rookie… pic.twitter.com/cQgmxHmnhz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 11, 2025

Pas de grande info du côté des autres matchs, alors on se quitte avec ce décollage de Shaedon Sharpe direction la lune !

he just floats fr pic.twitter.com/k4KQfXSxAB

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 11, 2025