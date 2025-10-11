Le trophée Alain Gilles a trouvé sa nouvelle patronne : Valériane Ayayi. À 31 ans, la capitaine des Bleues succède à Gabby Williams et boucle une saison pleine entre leadership, constance et impact des deux côtés du terrain.

Valériane Ayayi a sorti le mode patronne cette saison. En Euroleague, elle a tourné à 13,7 points, 6,8 rebonds et 3,5 passes, le tout avec des pourcentages propres et une régularité clinique. Toujours juste, jamais dans l’excès. Et quand il fallait prendre le match en main, elle était là : 14 points en finale face à Mersin (Turquie), avec des tirs qui ont tué tout suspense. Prague est champion d’Europe pour la deuxième fois de son histoire.

En sélection, elle a tenu la baraque pendant l’Euro, guidant la France vers une 4ᵉ place, parfois seule pour maintenir la flamme. Les votes sont clairs : 11 premières places sur 25 possibles, devant Nadir Hifi et Guerschon Yabusele.

🏆 Trophée Alain Gilles 2025, @valeriane_ayayi décroche le titre !

Toutes les infos ⤵️https://t.co/hvwVAKZI5X pic.twitter.com/KQ9LtmLAnJ

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) October 10, 2025

Ce trophée, c’est la récompense d’une décennie d’exigence et de discrétion. Pas la plus flashy, pas la plus bavarde, mais sans doute l’une des plus régulières du basket français. Depuis ses débuts à Montpellier jusqu’à Prague, en passant par Bourges, Valériane Ayayi a tout connu : les titres, les blessures, les retours, les campagnes bleues à rallonge.

Et en 2025, elle s’offre la reconnaissance ultime : meilleure joueuse française de l’année. Une consécration sobre, à son image, mais méchamment méritée.