NBA Preview 2025-26 : le Orlando Magic || #30PreviewsEn30Jours

Et si le Magic passait un step cette saison ? Franz Wagner et Paolo Banchero sont clairement à deux doigts de verser dans la catégorie des superstars, Desmond Bane a rejoint ce dynamique duo pour le transformer en très intéressant trio, et les jeunes Da Silva, Suggs ou Black ont tout pour devenir des lieutenants solides. Une vraie hype s’est (ré)installée à Orlando depuis quelques saisons et on sent le projet suffisamment mûr pour aller peser au mois de mai, si les blessures ne s’en mêlent pas trop et que quelques planètes s’alignent. On surveillera également le Français Noah Penda, clairement sous le radar et capable de belles choses dès sa saison rookie. On fonce sur la preview et on embarque dans… le train Magic ?