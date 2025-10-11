Combien gagnent les joueurs du Orlando Magic pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour le Orlando Magic. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, le Orlando Magic présente une masse salariale totale de 193 471 232 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Franz Wagner. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale du Orlando Magic pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 193 471 232 dollars

193 471 232 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 42 921 220 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 42 921 220 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 2 473 768 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 2 473 768 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 14 452 768 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 14 452 768 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Franz Wagner (38 661 750 dollars)

Franz Wagner (38 661 750 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs du Orlando Magic

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats au Orlando Magic

Le Orlando Magic aborde la saison 2025-26 avec une masse salariale lourde, proche du premier apron, mais portée par un noyau jeune et ambitieux. Franz Wagner, désormais joueur le mieux payé de l’effectif, incarne la stabilité et la continuité, accompagné de Paolo Banchero qui touchera encore un petit contrat rookie avant sa future prolongation XXL déjà sécurisée. Le backcourt mise sur Jalen Suggs et Desmond Bane, deux cadres solides mais coûteux, qui devront confirmer leur rôle de leaders offensifs. La profondeur est assurée par de nombreux jeunes sous contrats abordables, comme Anthony Black, Jett Howard, Tristan Da Silva ou encore Jase Richardson, qui représentent autant d’options de développement. Les incertitudes concernent surtout Jonathan Isaac, toujours miné par les blessures et dont le contrat reste partiellement non garanti, ainsi que les rotations intérieures où Wendell Carter Jr. et Goga Bitadze devront tenir la baraque. En résumé, le Magic mise sur son duo Wagner-Banchero et un collectif dense, mais la marge de manœuvre financière sera réduite pour aller chercher du renfort majeur à court terme.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.