Les 10 bonnes raisons de suivre le Orlando Magic en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec le Orlando Magic, qui risque fort de bomber le torse cette saison.

#1 : avant toute chose, la musique !

PLAY THE SONG ! ORLANDO MAGIC ! OOOOH OOOOH OOOOH OH OH !

Cette musique envoûtante devrait bel et bien faire son retour cette saison au Kia Center et sur tous les réseaux sociaux de la franchise, elle qui a su fédérer autour d’un son remis au goût du jour il y a quelques années.

A chaque victoire, les fans du Magic et d’ailleurs (sauf de l’équipe vaincue) s’ambiancent en choeur sur cette chanson qui fait danser une bonne partie de la Floride après chaque victoire d’Orlando. Et vu la tronche de l’équipe cette année, il se peut que vous l’entendiez souvent.

#2 : les nouveaux maillots ultra stylés

Orlando a changé d’identité lors de cette intersaison. A la poubelle les maillots pas forcément laids mais un peu fades quand même, faites désormais place à de nouvelles tuniques, à mi-chemin entre les maillots à bandes historiques des années 90, avec un soupçon de modernité quand même.

Désormais en position de gagner un paquet de matchs, le Magic veut accompagner cette nouvelle ère d’un changement de maillots, qui sont vachement stylés bien qu’ils ne plaisent forcément pas à tout le monde. L’héritage de Shaq et Penny va désormais se poursuivre avec Paolo Banchero et Franz Wagner.

#3 : Paolo Banchero qui nous sort une saison All-NBA

Il était parti sur de telles bases la saison passée, avant de se blesser pour un paquet de semaines… Désormais, à Orlando on espère forcément que Paolo Banchero démarrera de la même façon, mais sans le bobo aux muscles obliques qui va avec. Banchero est un intérieur puissant et mobile à la fois, comprenez par là qu’il est difficilement défendable.

L’intérieur américano-italien est rapidement devenu le nouveau visage de cette attaque et un grand nombre de ballons devrait encore passer par lui cette saison. En améliorant encore son shoot et avec moins de responsabilités au playmaking, P5 pourrait très vite devenir encore plus problématique pour les défenses adverses.

#4 : la German Connection à Orlando

Orlando parle Allemand, ce n’est un secret pour personne, et certainement pas pour la NBA qui les a envoyé jouer à Berlin contre les Grizzlies. Avec Tristan Da Silva, Moritz et surtout Franz Wagner, ça va se mettre à la currywurst et à la kartoffelsalat chez Mickey.

Tristan Da Silva a une belle carte à jouer cette saison grâce à son shoot et son bel Euro, Moritz Wagner va prendre encore un peu de temps pour revenir de sa rupture des ligaments croisés du genou, mais pas de panique, son petit frère Franz va encore envoyer du bois dès les premières secondes. Ne manque plus qu’un petit Dennis Schröder pour définitivement convertir les fans du Magic à l’Allemand LV2.

#5 : la victoire habituelle contre le Heat en ouverture de la saison

Ce n’est plus vraiment un hasard du calendrier lorsque celui-ci propose aussi souvent le même match en ouverture de la saison. Le Magic affronte souvent son meilleur ennemi et voisin le Heat en ouverture de la saison, et cette campagne 2025-26 ne dérogera pas à la règle.

De plus, peu importe qu’ils finissent la saison à 50 ou 20 victoires, l’issue s’est souvent soldée par un résultat en faveur des bleus ! Reste à voir si ce sera pareil cette saison, mais nul doute que cette petite tradition officieuse doit plaire aux habitants de Floride centrale.

#6 : Desmond Bane, le shooteur providentiel

Arrivé pour canarder de loin et apporter à cette attaque ce shoot qui lui fait cruellement défaut, Desmond Bane est attendu comme celui qui peut transfigurer l’attaque du Magic. En effet, c’est l’un des spécialistes en la matière et il tourne à plus de 40% en moyenne en carrière. L’espoir est donc logiquement permis chez Mickey.

Orlando s’est saigné pour obtenir le T-Rex et a hypothéqué son capital Draft pour gagner maintenant, alors il n’y a pas tellement le droit à l’erreur, Bane va devoir performer et vite, mais il en a largement les capacités.

#7 : Tyus Jones, la force tranquille

Il manquait d’un meneur d’expérience capable de canaliser l’attaque du Magic, et pour délester Franzchero de certaines tâches au playmaking, c’est désormais chose faite avec ce qu’il se faisait de mieux sur la free-agency, à savoir Tyus Jones, qui dispose de l’un des jeux les plus propres de la ligue.

Le meneur a été sorti du bourbier de Phoenix pour jouer les premiers rôles avec Orlando. Le contrat est plus lucratif également, ce deal pourrait bien être un « gagnant-gagnant » tant Jones a besoin de se relancer et le Magic a besoin de ses qualités de meneur sachant tirer de loin.

#8 : les premiers pas de Noah Penda en NBA

Noah Penda ne devrait pas jouer 35 minutes par soir à Orlando, mais nul doute qu’il pourra disputer quelques minutes ici et là entre 2 matchs de G-League. L’ancien du Mans arrive avec des qualités adorées au Magic, mais il sait aussi que la concurrence sera rude avec Jonathan Isaac et Tristan Da Silva déjà présents sur les postes 3 et 4. Noah le soldat peut rendre de fiers services à son équipe et c’est comme ça qu’il abordera chaque match.

#9 : une défense à toute épreuve

Parce que oui, le premier défenseur sur le porteur de balle à Orlando, c’est Jalen Suggs, l’ancien de Gonzaga est encore plus tenace que face à sa calvoche et rend déjà difficile la vie du meneur adverse. Derrière, il y a Desmond Bane qui met des coups d’épaule, Wendell Carter Jr. qui n’est pas en reste pour jouer les intimidateurs, et Banchero/Wagner qui font les efforts. Et si par miracle l’attaquant arrive à passer quatre de ces joueurs, Jonathan Isaac arrive en dernier rideau pour l’écoeurer de la vie. Les attaquants sont prévenus, tout le monde dans cet effectif (ou presque) sait au moins défendre correctement.

#10 : Jett Howard, l’année ou jamais ?

Après deux saisons NBA, le fils de Juwan n’a toujours pas pris son envol. Pire encore, il semble très emprunté au point de ne plus réussir ce qu’il fait habituellement de mieux. Le temps commence déjà à presser pour lui, qui doit prouver qu’il peut apporter le shoot qu’il était censé apporter au moment de sa sélection, sans quoi, son compère de la Draft 2023 Anthony Black, voire le rookie Jase Richardson lui prendront toutes ses minutes et sa carrière NBA pourrait bien déjà être menacée.