Noah Penda peut-il se faire une place dans la rotation du Magic ?

Sélectionné en tout début de second tour par le Magic d’Orlando, Noah Penda entend bien faire parler de lui au Magic cette saison, mais la concurrence est rude. L’ancien Manceau peut-il se faire une place au soleil dès cette saison ?

Quatre choix de Draft au second tour, c’est ce qu’Orlando a lâché à Boston pour obtenir leur 32e choix de la Draft 2025 et ainsi sélectionner Noah Penda. C’est dire à quel point le Magic voulait ardemment ce joueur qui, sur le papier, coche toutes les cases ou presque pour réussir chez Mickey. Mais intéressons-nous maintenant de plus près au profil de Noah Penda, qui était initialement attendu en fin de premier tour mais qui a glissé jusqu’à Orlando, qui ne s’est donc pas fait prier pour dégainer.

Pour commencer, le natif de Paris est un sacré bestiau : 2m02 pour 110 kilos, physiquement, on peut dire qu’il est déjà NBA-ready et qu’il ne se fera pas bouger facilement par ses adversaires qui jouent au même poste. Durant la Summer League, il paraissait déjà nettement plus épais que ses coéquipiers et adversaires. Pourtant, l’ancien du Mans n’a que 20 ans et devrait encore se développer.

Aussi, le futur numéro 93 du Magic, en hommage à la ville de Bondy où il a grandi, dispose de l’ensemble des qualités nécessaires pour s’intégrer comme un poisson dans l’eau à cette équipe. En effet, Penda est considéré par beaucoup d’observateurs comme l’un des meilleurs défenseurs purs de cette cuvée, et le Magic ne l’a pas sélectionné par hasard. Un joueur dur au mal qui fera les efforts nécessaires pour s’intégrer dans la défense collective de Jamahl Mosley ne peut que plaire à ce dernier.

NP93 est également en progression sur son shoot, qui reste encore perfectible mais qui avance dans la bonne direction. Il tire avec de plus en plus de confiance, demandez seulement aux U20 Espagnols ce qu’ils ont pensé de ce dagger lors des quarts de finale des derniers championnats d’Europe en 2023. Le Magic aurait bien besoin d’adresse après avoir sorti l’une des pires saisons de l’histoire de la NBA dans cet exercice.

Le profil complet de Noah Penda

Au niveau de la mentalité, Noah est également irréprochable, lui qui ne rechigne pas à faire les tâches ingrates pour le bien du collectif. Ses stats de 10 points, 5,1 rebonds, 2,4 passes, 1,4 interception et 1 contre de moyenne lors de la saison passée sous le maillot du Mans prouve sa polyvalence et sa dévotion dans tous les compartiments du jeu.

Toutefois, la concurrence sera rude à son poste pour espérer intégrer directement la rotation de Jamahl Mosley, d’autant qu’il est poste 3/4, là où se trouve les deux meilleurs joueurs de l’équipe Paolo Banchero et Franz Wagner. Aussi, la concurrence avec les Tristan Da Silva, Jonathan Isaac voire Anthony Black, plus expérimentés, sélectionnés plus hauts et peut-être plus aguerris, forceront peut-être Noah Penda à faire une virée en G-League.

Mais notre Frenchy fait très clairement partie des futurs plans de la franchise. Après avoir signé un contrat de 4 ans, dont les deux premières années sont garanties, Noah Penda dispose d’un fort témoignage de la confiance placée en lui par ses dirigeants. Ces derniers voient en Noah un espoir ultra complet, encore à polir, mais dont le potentiel pourrait justifier l’investissement mis pour s’attacher ses services.