Profil Draft NBA 2025 – Noah Penda : un prospect français à l’énergie débordante !

Une fois de plus, la Draft NBA pourrait avoir un fort accent français cette année avec cinq tricolores attendus au premier tour. Depuis quelques semaines, on vous présente les principaux prospects qui seront très probablement appelés par Adam Silver le 25 juin prochain. Au menu aujourd’hui ? Noah Penda, un condensé de dynamite issu du MSB qui peut rêver du premier tour !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 20 ans

20 ans Poste : combo 3/4

combo 3/4 Équipe : Le Mans Sarthe Basket

Le Mans Sarthe Basket Taille : 2,03m

2,03m Poids : 110 kilos

110 kilos Envergure : 2,13m

2,13m Statistiques 2024-25 : 10,3 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 1,3 interceptions, 0,9 contre à 44,3% au tir, 31,3% à 3-points et 69,2% à 3-points en 27,4 minutes sur 30 matchs disputés.

10,3 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 1,3 interceptions, 0,9 contre à 44,3% au tir, 31,3% à 3-points et 69,2% à 3-points en 27,4 minutes sur 30 matchs disputés. Comparaisons NBA : Boris Diaw

Boris Diaw Prévision TrashTalk : fin de premier tour, peut-être début de deuxième

Son parcours

Noah Penda est issu de la capitale. Un Parisien de naissance qui a grandi entre Montreuil et Bondy, dans une famille de basketteurs. Papa et Maman au niveau national de la balle orange, ça aide pour choisir un sport quand même. Il commence le basket à Fontenay-sous-Bois, avant de s’engager avec Villemomble et de passer plusieurs saisons sur place. Haut potentiel, il est détecté et s’engage avec Levallois (qui possède des équipes jeunes au niveau national) et rejoint également le Pôle Espoirs d’Île de France en 2019. Une seule saison avant d’être convié à l’INSEP, pour rejoindre les plus gros prospects tricolores de sa génération. Directement pour la Nationale 1, groupe alors coaché par Jean-Aimé Toupane.

Après deux ans au Pôle France, et alors âgé de 17 ans, Penda quitte la structure fédérale et rejoint Vichy-Clermont, en Pro B. Un défi peut-être moindre que s’il avait été en première division ou à l’étranger, mais un défi qui va lui permettre d’avoir tout de suite des responsabilités. Sous les ordres de Guillaume Vizade, un coach qui va avoir une importance particulière sur la suite de sa préparation à la Draft, Penda franchit les étapes et devient en deux ans un élément central du groupe.

Alors quand Vizade choisit de partir de Vichy pour le Mans, et malgré l’inscription de Noah à la Draft en 2024 (nom retiré ensuite, après avoir néanmoins réalisé une dizaine de workouts), c’est tout logiquement que le jeune le suit pour une ultime année en France avant de partir aux États-Unis. Cette saison, au Mans, il a été élu meilleur espoir du championnat, pris une sélection au All-Star Game, le titre de MVP du Young Star Game. En gros, LE prospect à suivre !

Ce parcours lui a aussi permis de participer à tous les épopées en Équipe de France jeune, de U17 à U20. De quoi lui assurer une belle aventure en bleu durant les années à venir, peut-être ?

Ses points forts

Une dimension physique élite

Défense

Catalyseur collectif

110 kilos, ça peut paraître – à juste titre – beaucoup. Seulement, Noah Penda se sert très bien de cette force physique, qui ne contraint pas son agilité. Défensivement, il est l’un de ces joueurs capables de mettre un bazar pas possible chez l’adversaire en imposant une défense stricte sur des joueurs de n’importe quel poste. Son énergie est unanimement reconnue par les scouts, qui voient en lui un profil capable d’impacter le match sans même porter la balle.

Pour parler plus en détail de sa défense, on note au fur et à mesure des vidéos regardées une belle capacité à sentir le jeu, couper les lignes de passe. L’énergie fait le reste sur le jeu en transition. Il sait gérer les écrans et les changements de profil de joueur qui en découlent. En NBA, ces compétences seront hautement valorisées peu importe l’équipe, et sont la base pour construire un temps de jeu durable.

Offensivement, il est capable d’aller au cercle, s’est révélé efficace en catch and shoot lorsqu’il n’était pas contesté (profil de 3 and D à suivre) et fait déjà preuve de belles initiatives en termes de jeu de passe. Passé cela, la plupart de son jeu offensif est encore à travailler pour qu’il puisse suivre les requis de la grande ligue.

Ses points faibles

Le tir

Noah Penda et le tir, c’est encore un peu compliqué. Oui, ça le fait sur le catch and shoot, mais c’est hors contestation. Dès qu’il s’agit d’aller créer un tir en sortie de dribble, de devoir faire avec les mains d’un défenseur qui viennent gêner, c’est encore assez léger. En somme, on a ici un finisseur d’action, pas encore un créateur. Pour autant, il faut rendre au joueur ce qui lui appartient : il progresse dans ce domaine, et c’est à force de pratique qu’il deviendra solide dans tous ces domaines de jeu. Là dessus, on a pleinement confiance en lui !

Ce qui va faire la différence

La capacité à penser à soi-même

Noah Penda a souvent été décrit dans les divers rapports de sites spécialisés que nous avons parcouru comme un joueur qui partage. En effet, il est sans doute aux antipodes du concept d’égoïsme quand il est sur le terrain. Maintenant, il faut aussi savoir se mettre en avant. Et cela passera en NBA par la prise d’initiative. Le besoin de joueurs de l’ombre est toujours là, mais chacun doit être capable d’apporter dans un domaine très varié lorsqu’il arrive sur le parquet.

Projection NBA