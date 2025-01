LNB Young Star Game : les meilleurs jeunes du championnat de France ont régalé pour la 1ère édition !

En pleine semaine de NBA à Paris, la LNB a rassemblé les meilleurs jeunes tricolores pour les faire s’affronter devant un public prestigieux composé de scouts NBA, de journalistes internationaux. Le LNB Young Star Game a tenu toutes ses promesses sur le plan de l’enjeu et de l’exposition des jeunes. Le résultat ? Victoire de la Team Rigaudeau, grâce notamment à un énorme Noah Penda, MVP du match.

Un match avec les 20 meilleurs jeunes des deux premières divisions du basketball français, du championnat Espoirs, de l’INSEP. Un coktail de talent qui n’a pas manqué d’animer la soirée à Levallois-Perret. Oui, car il ne faut pas se laisser avoir par le nom de l’événement : Young Star Game ne signifie pas All-Star Game.

⚡️ Entrée en scène de nos meilleurs prospects français ! 💎🔥 🇫🇷#YSG2025 pic.twitter.com/4mahmU3yia

— Young Star Game LNB (@YSGLNB) January 21, 2025

Ici, pas question de se faire des politesses et de favoriser le show. Non, on est là pour jouer, pour se montrer. Et il y a de bonnes raisons de le faire. Au-delà de la présence de Vincent Collet, Pascal Donnadieu, Régis Boissié et Guillaume Vizade sur les bancs pour diriger les jeunes, quasiment toutes les franchises NBA avaient envoyé des scouts pour regarder le match.

👶 | Aaron Towo-Nansi (15 ans) sonne la révolte ! 🛎⚔️

Regardez le Young Star Game en direct et gratuitement ici : https://t.co/YeIaJHOnds ! 👈 pic.twitter.com/KRtGT6Miq8

— DAZN France (@DAZN_FR) January 21, 2025

Preuve de l’intérêt de la partie pour les États-Unis, l’expert Draft de chez ESPN, Jonathan Givony, a pris l’avion pour assister à la rencontre. Tout comme AJ Dybantsa, annoncé premier choix de la cuvée 2026 et qui était sur place. Il s’est dit “impressionné par le niveau de jeu des Français“. Et il y avait effectivement de quoi voir : Noah Penda (Le Mans), Mohamed Diawara (Cholet Basket), des noms mentionnés dans les mock draft actuelles.

🔨 | Noah Penda qui écrase le cercle pour relancer son équipe ! ⭕️👌

Regardez le Young Star Game en direct et gratuitement ici : https://t.co/YeIaJHOnds ! 👈 pic.twitter.com/1fRmuRPETh

— DAZN France (@DAZN_FR) January 21, 2025

Pour les saisons à venir, on a aussi été servi jusqu’à la génération… 2009 ! Aaron Towo-Nansi (Cholet Basket) et Nathan Soliman (INSEP) étaient les benjamins de cette première édition. On risque bien de les revoir très bientôt, sans doute pour une deuxième édition… et d’ici là, en NM1 et en Espoirs.

La soirée en elle-même a été intense, avec un match d’abord dominé par la Team Sonko puis qui a vu les jeunes de la Team Rigaudeau revenir pour s’imposer. Aucune politesse pour un mix de joueurs qui a bien fonctionné dans chaque équipe, Sonko et Rigaudeau ayant su bien mélanger les talents pour obtenir deux formations complémentaires.

Le concours à 3-points s’est décidé entre Evan Boisdur et Roman Domon, deux pensionnaires du BCM Gravelines. C’est le second qui s’est imposé sur le dernier tir, joli suspense.

🥇 | Roman Domon remporte le concours à 3️⃣ points du Young Star Game. 👏

Regardez le Young Star Game en direct et gratuitement ici : https://t.co/YeIaJHOnds ! 👈 pic.twitter.com/zS3hULsoio

— DAZN France (@DAZN_FR) January 21, 2025

Ce que l’on retient de cet événement ? Qu’il est une superbe vitrine pour notre championnat et son système de formation. Pour la première fois, les jeunes sont à l’honneur d’un événement de ce type et cela doit non seulement les motiver mais également inciter le grand public à manifester plus d’intérêt pour les rencontres U18 nationales, le championnat Espoirs, la NM1, la Pro B… car ce sont dans ces championnats que se cachent nos champions internationaux de demain !