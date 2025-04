La meilleure série de ce premier tour ? C’était le cas au moins pour les deux premiers matchs. Lors du Game 3, premier match de Playoffs de l’histoire à l’Intuit Dome, les Nuggets ont pris l’eau, rendant ce Game 4 essentiel à leur survie. Vers un autre banger ce soir ?

Les deux premiers matchs étaient incroyables, le troisième un peu moins. Les têtes de cheval sorties par les fans californiens pour déconcentrer Nikola Jokic nous ont beaucoup fait rire, Nicolas Batum est un monstre, Ivica Zubac a freiné la bête Jokic et le trio Kawhi – Harden – Norman Powell a été clinique.

Voilà comment résumer 48 minutes de basket en deux lignes, et pour ce soir les Nuggets devront montrer bien plus qu’une belle alchimie offensive au premier quart-temps. Ce soir ce sont les leaders des Nuggets qu’on attend à l’accueil, le petit Niko, le petit Jamal, le petit Michael, le petit Christian et le petit Russell, notamment.

Le Game 3 a montré toutes les failles de cette équipe de Denver lorsque Nikola Jokic est coupé de ses coéquipiers (lors des trois derniers quarts-temps), et si au final le Joker a fait ses chiffres, l’attaque a semblé grippée quand celle des Clippers brillait de mille feux. Avec un public chauffé à blanc par cet étrange verre d’eau offert à tous les fans en entrant dans la salle (oh ça va), les Clippers peuvent très clairement ambitionner faire le break ce soir avant de, qui sait, terminer le taf dès lundi dans la montagne. Est-ce qu’on irait pas un peu vite en besogne ? Pas faux, alors rendez-vous déjà ce soir, minuit, pour le Game 3 !

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) : 1-2

Game 1 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 112-110 – les notes du match, juste ici

– Los Angeles Clippers Game 2 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers , 102-105

Denver Nuggets – , 102-105 Game 3 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, 117-83

– Denver Nuggets, Game 4 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril à minuit

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, Game 5 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 avril *

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, * Game 6 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai *

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, * Game 7 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mai *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.