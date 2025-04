Petit évènement cette nuit à Los Angeles, puisque la nouvelle salle des Clippers, l’Intuit Dome, recevait le premier match de Playoffs de son histoire. Petit (gros) bijou de technologie, la nouvelle arène était prête à accueillir Nikola Jokic comme il se doit. Tout s’est bien passé pour la franchise de Steve Ballmer qui a probablement du enchainer une soirée neige dans la foulée, et on vous rappelle que Steve n’a jamais eu de skis.

Magnifique ambiance donc à L.A., avec une salle remplie de fans tout heureux d’avoir à disposition deux WC par personne, une stat presque correcte on vous jure.

Le début de match ? Une passe d’arme entre Kris Dunn et Aaron Gordon à 3-points, pourquoi pas, et Nikola Jokic qui passe son premier quart à jouer les fossoyeurs (7 passes après 10 minutes). Kyrie Irving est dans le coin pour alimenter la boîte à ragots, et on se dit alors que ce Game 3 va être du même acabit que les deux premiers : une dinguerie.

Sur le parquet en revanche pas de ragots, juste un James Harden qui préchauffe. Déjà auteur d’une grosse fin de premier quart, Ramesse récidive avec l’apport également de notre Nico Batum national, et les Clippers claquent un premier gros écart en première mi-temps. Nikola Jokic se retrouve né à né avec une centaine de têtes de cheval, on en revient au goût de Steve Ballmer pour les sports d’hiver.

Contrairement au match un peu plus à l’Est du côté de Memphis, pas de suspense cette fois-ci. Ivica Zubac musèle Nikola Jokic qui ne prendra que peu de tirs au final malgré une fiche de stats excellente pour le commun des mortels (23 points, 13 rebonds et 13 passes), Nico Batum cartonne et rend heureux les gens, Norman Powell et Kawhi Leonard complètent le tableau et sur le banc des Nuggets on fait grise mine à l’issue d’un match sans, qu’il faudra vite remplacer par un autre genre de presta dans deux jours, faute de quoi c’est au pied du mur que l’équipe de David Adelman rentrera à Denver pour le Game 5.

Clippers 117 – 83 Nuggets

Une démonstration de Los Angeles. 4 des 5 titulaires ont inscrit plus de 19 points. Ivica Zubac a été impressionnant, Nicolas Batum aussi en sortie de banc. 🐓

34 points d’écart au final, les Clippers ont tapé du poing sur la table. Réaction attendue ce week-end, avec ou sans têtes de cheval.