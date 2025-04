Les Grizzlies menaient de 29 points au deuxième quart-temps. Puis Ja Morant est très mal retombé sur une contre-attaque. Et les Grizzlies ont fini par perdre, chez eux. Terrible scénario pour Memphis. Tu peux pas faire pire. Et le Thunder mène 3-0.

Terrible soirée pour Memphis, qui avait pourtant tout orchestré pour rendre heureux les bouillants fans du FedEx Forum.

Un début de match parfait, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams solides pour OKC mais un Scotty Pippen Jr. en mode Steph Curry, et très vite l’écart grimpait en faveur des locaux, c’est quand même plus facile quand tous les tirs rentrent. 40 points inscrits au premier quart, et donc cet écart qui va monter jusqu’à 29 points (!), à 2-0 dans une série dont l’issue ne fait que peu de doutes on se dit alors que le Thunder va laisser filer tranquillement ce Game 3.

30 POINTS D’AVANCE POUR MEMPHIS 😭😭😭

Mais ça c’était jusqu’à ce fait de match, qui a tout changé. Le match, et la série.

Scotty Pippen Jr. lâche la gonfle à Ja Morant en contre-attaque, il ne le sait pas encore mais il vient de l’envoyer au casse-pipe, littéralement. Luguentz Dort est le seul à avoir fait le repli défensif côté OKC, il voit l’avion Ja Morant décoller et se baisse par réflexe… avant que Ja ne le percute à pleine vitesse. Soleil, rondade, arabesque, la chute de Ja est violente et c’est la hanche qui semble prendre… Après quelques minutes le meneur du Thunder se relève, shoote et rate ses deux lancers avant d’être raccompagné aux vestiaires sous les chants “MVP”.

A +29 et ce malgré la blessure de leur leader, Memphis doit simplement gérer la seconde période, au moins ce ne sera pas un sweep, c’est déjà ça comme dirait l’autre.

Mi-temps, les Grizzlies mènent de 26 points (!!!)

18 points pour SGA et J-Dub, le reste ça pionce.

Masterclass de Scotty Pippen Jr. avec 23 points 😭

On va surveiller Ja Morant mais on est potentiellement sur une fin de Game 3 pour lui 😥

Sauf que deux infos semblent ici très importantes. 1) Les Grizzlies viennent de mettre le pied dans un engrenage assez maléfique et 2) le Thunder 2025 fait partie de ces équipes qui ne veulent que piétiner tout le monde, ne laisser AUCUN match en route.

Comme prévu pas de Ja Morant au retour des vestiaires, et petit à petit vous nous voyez venir, l’écart s’amenuise. Pression défensive accrue du Thunder, Chet Holmgren qui va se la coller pendant deux minutes de folie et terminer avec 23 de ses 24 pions en deuxième mi-temps, Alex Caruso à deux doigts d’aller braquer le DPOY à Evan Mobley, et ce qui devait arriver se fait sentir avant… d’arriver réellement. menés 40-69, les hommes de Mark Daigneault sont revenus, c’est le deuxième plus gros comeback de l’histoire des Playoffs, et absolument tout dans cette soirée est d’une tristesse infinie pour Memphis.

On le sentait, on ne voulait pas y croire car les Grizzlies méritaient mieux. Mais ce Thunder est une hyène, un vautour, et après le +50 du Game 1 et le +20 du Game 2, c’est donc un +32 validé sur la seule deuxième mi-temps de ce Game 3. Que voulez-vous faire de plus, à part souhaiter de bonnes vacances aux Grizzlies, probablement dès samedi soir.