Nuggets – Clippers (102-105) : Los Angeles égalise 1-1 dans la série, Kawhi Leonard IM-PÉ-RIAL !

Une rencontre déjà capitale dans cette série entre Nuggets et Clippers, avec l’occasion soit de breaker, soit de reprendre l’avantage du terrain. On a été servis : Kawhi Leonard impérial (39 points, 15/19 au tir !!!), et un scénario aussi fou qu’au Game 1. À la fin, Los Angeles égalise dans la série, et quelle série bordel !

Une entame à 200% pour un Kawhi Leonard qui nous renvoie directement en 2019, voilà comment bien rentrer dans un match de Playoffs ! La star des Clippers a été intenable avec une première mi-temps dantesque, malheureusement peu suivie par son équipe. Les Voiliers laissent des boulevards dans leur défense, et même si Nikola Jokic est sujet à des ajustements payants qui l’écartent du jeu, Los Angeles ne peut profiter du coup de chaud de Leonard.

Les Nuggets font un excellent travail en jouant sur un rythme élevé, et en laissant Kris Dunn et Derrick Jones Jr prendre des tirs ratés à 3-points. James Harden n’est pas très en jambes jusqu’à une grosse séquence à deux tirs primés depuis South Park qui lancera véritablement son match. Ne parlons même pas du sujet Norman Powell, on entrerait dans le dramatique.

Il faudra attendre le 2e quart-temps pour que les visiteurs fassent enfin le nécessaire afin de revenir au score. Comme un symbole, Kawhi vient coller un énorme 3-points au buzzer de la mi-temps, match à la hauteur du génie basket qu’il est.

La deuxième mi-temps s’engage sur un rythme similaire à la fin de la première avec un score ultra-serré, et on sent l’ambiance Playoffs monter au fur et à mesure, le meilleur exemple étant le début de beef entre Norman Powell et Jamal Murray, la faute à un câlin trop viril. On adore !

Les nerfs sont échauffés par cette embrouille, la Ball Arena joue son rôle de catalyseur. Malgré tout, les Clippers jouent de sang froid et continuent d’alimenter un Kawhi toujours inarrêtable. La conséquence de son énorme match est qu’il permet de libérer beaucoup d’espace à ses coéquipiers, notamment pour Ivica Zubac dans la raquette. C’est Russell Westbrook qui maintient les Nuggets à flot, avec de la praline à 3-points qui permet de rester au contact direct en termes de score.

Les minutes s’égrainent… et on aborde le money time a égalité parfaite, quelle série bon sang ! On a parlé de la nullité de Powell, le voilà décisif en fin de rencontre, avec des points précieux apportés au meilleur moment. Mais voyez-vous, Kawhi Leonard est inévitable. C’est lui qui colle le dagger décisif pour terminer à 39 points avec un MONSTRUEUX 15/19 au tir.

Les Clippers s’imposent 103-105, et reprennent l’avantage du terrain au terme d’une masterclass absolue de la Griffe. Rendez-vous à Los Angeles dès ce vendredi !