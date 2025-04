Kawhi Leonard MONUMENTAL face aux Nuggets, 39 points à 15/19 au tir !!!

La victoire des Clippers sur le parquet des Nuggets cette nuit porte la marque d’un immense Kawhi Leonard, qui a probablement réalisé l’un des matchs les plus dingues de sa carrière en Playoffs.

À quoi aurait ressemblé la carrière de Kawhi Leonard si ses genoux ne lui avaient pas empoisonné l’existence ? On ne le saura jamais mais quand il est en forme, le Klaw est tout simplement l’un des joueurs les plus beaux à voir sur un terrain. Cette nuit, il a rendu nostalgiques les fans avec une perf digne de ses plus belles heures.

Une stat en dit long sur sa grosse flambée du jour. Il n’avait raté qu’un shoot au moment de débuter le money time (!), avec déjà 27 points au compteur dont un superbe buzzer beater avant la pause. L’arsenal entier y est passé, avec ses fadeaways dans un style qui rappelle toujours Kobe Bryant, sans oublier l’impact défensif habituel. C’est toujours plus beau des deux côtés du terrain.

Dans le dernier acte, il a encore été énorme avec 12 de ses 39 points sur la période. Les Nuggets ayant décidé de le doubler régulièrement, il a fait profiter les copains des espaces ouverts. Il est aussi impliqué directement sur les 7 derniers points de son équipe et c’est encore lui qui intercepte un ballon capital à 30 secondes de la fin sur une passe hasardeuse de Nikola Jokic. Un MONSTRE tout simplement.

Au final, cela donne 39 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions, mais surtout 15/19 au shoot (pardon ?!) avec 4/7 à longue distance et un parfait 5/5 sur la ligne des lancers. L’homme du jour, dans ce qui est sans doute le match le plus fou de ce premier tour (jusqu’à présent). Kawhi vintage, Kawhi 2019, Kawhi juste incroyable pour permettre aux Clippers d’égaliser dans la série et de revenir à Los Angeles à 1-1.