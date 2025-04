Seulement deux matchs cette nuit pour les Playoffs NBA mais on n’a pas eu le temps de s’ennuyer avec deux rencontres très serrées et des séries au suspense fou avec les victoires des Pistons et des Clippers à l’extérieur. Envoyez le résumé maison !

Les résultats de la nuit

Knicks (1) – Pistons (1) : 94-100 (les stats)

(1) : 94-100 (les stats) Nuggets (1) – Clippers (1) : 102-105 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

Mesdames et messieurs.

Voici les 39 points de Kawhi Leonard cette nuit, à 15/19 (!!) au tir.

Excellente journée à tous. pic.twitter.com/5yZuz2Dv2W

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2025

Le bracket des Playoffs

Source tableau : NBA

Le programme NBA de ce soir