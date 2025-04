Tyronn Lue : “Avec Kawhi Leonard, nous pouvons remporter n’importe quelle série”

Auteur d’une masterclass absolue face aux Nuggets cette nuit, décisive pour permettre aux Clippers d’égaliser dans la série, Kawhi Leonard a largement été complimenté par son coach Tyronn Lue et son coéquipier, James Harden.

Après un tel match, difficile de ne pas pleuvoir de compliments et d’éloges pour Kawhi Leonard. La star des Clippers a envoyé une performance monumentale (39 points à 15/19 au tir) et propulsé Los Angeles vers une victoire synonyme de récupération de l’avantage du terrain. Une prestation de très haut niveau qui, à elle seule, peut décider de l’issue d’un match.

Effectivement, même s’il y a très fort à parier que Leonard ne refasse pas ce genre de performance à tous les matchs, il est – lorsqu’il est en forme – un des meilleurs joueurs de basketball du monde. Sans doute l’un des plus solides des deux côtés du terrain. Cette nuit, il l’a montré : imprenable en attaque, très pénible pour le joueur des Nuggets qui s’est retrouvé en face de lui. Pour James Harden, Kawhi est un tueur, tout simplement. Et un homme qui n’est pas reconnu à sa juste valeur, compte tenu des épreuves qu’il a traversé.

“Il adore jouer. Comme vous pouvez le constater, c’est un tueur. Je suis content qu’il soit dans une bonne passe. […] On parle toujours de ce qu’il a traversé et non pas de ce qu’il est capable, seulement parce qu’il ne peut pas contrôler (ses blessures). On ne reconnaît pas à quel point il est fort quand il sort ce genre de performance. Mais pour moi, qui suis proche de lui et l’observe travailler dur, je l’apprécie beaucoup.”