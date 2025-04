NBA Top 5 : Nikola Jokic, ce joueur rapide et explosif

Dans ce Top 5 de la nuit, un joueur a impressionné par sa fougue et sa détente, sa vitesse et sa verticalité. Ce joueur, sans doute dans l’élite athlétique de son sport, c’est le pivot des Denver Nuggets, un certain Nikola Jokic.

Il avait annoncé la planche ou pas ?

Nikola Jokic, toujours le premier sur les contre-attaques (non)

Mikal Bridges n’a pas trop de mal à se situer dans l’espace.

Un dribble dans le dos EFFICACE.

Trois défenseurs et la sirène ne sont pas suffisants pour faire stresser Kawhi Leonard.