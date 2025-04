Plus de dix semaines sont passées depuis le transfert de Luka Doncic et pourtant un nouvel élément sort chaque jour. Nico Harrison, le General Manager a assuré en conférence de presse qu’il ne s’est pas rendu compte que le Slovène était aussi important pour les fans à Dallas.

L’impression d’écrire les noms de Nico Harrison et Luka Doncic chaque jour depuis plus de deux mois et en même temps, quoi de plus normal ? Il y a eu des immenses sitcoms, bien ficelées et cultes qui ont connu moins de rebondissements que ce dossier. C’est, sans aucun doute, le plus grand divertissement de l’année 2025 dans le monde du basket-ball.

Et dans ce nouvel épisode, le General Manager nous propose une conférence de presse étonnante, mais qui a le mérite d’être honnête… trop honnête.

“Je savais que Luka Doncic était important pour la fanbase, mais je ne m’était pas rendu compte d’à quel point il l’était.”

Petits exemples de déclarations aussi hors-sol offertes par la maison.

“Je ne me rendais pas compte que Zinedine Zidane était aussi respecté par le peuple français.”

“Je ne savais pas que les gens aimaient autant regarder Roger Federer jouer au tennis.”

“Ah bon, des personnes considèrent Star Wars comme un classique ?”

“Une crêperie bretonne ? Et puis quoi encore.”

“Le prix du pain au chocolat ? 10 ou 15 centimes.”

“Il faut penser à son orientation professionnelle dès la maternelle.”

Cette sortie de Nico Harrison prouve qu’il a été aveuglé par ses ressentiments. Ne pas imaginer qu’un jeune joueur aussi talentueux qui porte une franchise depuis des années, et l’a fait jusqu’aux Finales NBA soit adoré par les fans, c’est une erreur immense, un manque de discernement difficile à excuser.

Selon Tim Cato, Pat Dumont, le propriétaire des Dallas Mavericks, était frustré que son General Manager ne le prévienne pas de l’indignation des fans après ce transfert. La réponse de Nico Harrison est donc d’affirmer qu’il ne le savait pas non plus.

Peu d’hommes sur terre n’auraient pas pu prévoir cette réaction, dommage, ils sont aux commandes de la franchise texane.

