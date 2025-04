Début des Playoffs rime également avec trophées NBA. On connaît la date des trois premières récompenses qui seront attribuées. Avis aux fans de protection d’arceau, de glace dans les veines et de joueurs plus utiles que bling-bling, ça pourrait vous intéresser.

Les prochains jours seront rythmés par la continuité des Playoffs NBA, mais aussi par le début de l’attribution des différents trophées NBA. Cette semaine trois récompenses sont au programme, et ça commence dès cette nuit.

Aux alentours d’une heure du matin heure française nous apprendrons qui de Ty Jerome, Malik Beasley ou Payton Pritchard sera nommé Sixième Homme de l’Année. Le lendemain à 0h30 ça sera au tour du Clutch Player de l’Année d’être élu, avant de terminer en beauté le jeudi avec le DPOY, toujours à 0h30.

La NBA annoncera les vainqueurs des trophées suivants cette semaine :

🔸 Mardi : 6eme homme de l’année

🔸 Mercredi : Joueur Clutch de l’année

🔸 Jeudi : Défenseur de l’année

🔸Vendredi : Hustle Award (?!) pic.twitter.com/Ay6DCvjlaN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2025

Petit bonus le vendredi avec le Hustle Award, un trophée qui récompense l’abnégation défensive. Vous l’aviez oublié ? Nous aussi.

Petit récap avec horaires pour les intéressés :