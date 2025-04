VJ Edgecombe se présente officiellement à la Draft NBA 2025

Après Cooper Flagg, c’est VJ Edgecombe qui officialise sa présence à la Draft NBA 2025. Le meneur de jeu venant des Bahamas évoluera dans la Grande Ligue la saison prochaine. Qui veut d’un joueur sur-athlétique capable de driver en toutes circonstances et de shooter de loin de plus en plus efficacement ?

Il y a près d’un an, VJ Edgecombe, 18 ans, n’est pas passé loin de faire tomber l’Espagne et de l’empêcher de participer aux Jeux olympiques. Il avait marqué 12 points contre la Roja, après en avoir mis 21 à la Pologne et 20 à la Finlande dans un TQO très relevé. Le meneur de jeu avait tout simplement terminé troisième meilleur scoreur derrière Buddy Hield et Deandre Ayton, mais devant Eric Gordon.

Une promesse exceptionnelle qui prend désormais la direction de la NBA. Baylor, son université a annoncé sur les réseaux sociaux, la décision de son joueur : il se présente à la Draft 2025.

Our guy @vj_edgecombe has officially declared for the NBA draft!

One lucky team’s gonna get a special player and an even better person 🐻#SicEm | #CultureofJOY pic.twitter.com/JErohwg6JL

— Baylor Men’s Basketball (@BaylorMBB) April 20, 2025

En NCAA, le jeune homme a tourné à 15,0 points, 5,6 rebonds, 3,2 passes décisives et 2,1 interceptions à 43,6% au tir et 34% de loin. Des statistiques qui ne sont pas sensationnelles, mais restent très correctes pour un Freshman. C’est surtout les flashs de son immense potentiel qui attirent les scouts.

VJ Edgecombe est vu comme un joueur aux qualités athlétiques exceptionnelles. Rapide, doté d’une bonne détente et d’un premier pas sensationnel, il est excellent en drive et profite de son profil physique pour rattraper des erreurs en défense. Beaucoup considèrent qu’il peut devenir un des meilleurs contreurs de la planète à son poste. Si son pourcentage au tir de loin n’est pas excellent, sa mécanique l’est et ses progrès récents dans l’exercice laissent envisage un beau développement dans les années à venir. S’il y parvient, il sera une arme offensive complète ou presque.

Car le joueur des Bahamas doit également progresser sur son jeu de passes pour devenir un meneur de jeu / arrière plus dangereux encore. Quoi qu’il en soit, c’est déjà un profil très intéressant et il serait surprenant de ne pas le retrouver dans le Top 5 de la prochaine Draft.

Source texte : Baylor