Kawhi Leonard n’oublie pas qu’il revient de très loin…

En plantant 39 points à 15/19 au tir cette nuit à Denver, Kawhi Leonard était en mode “2019”. Une performance vintage comme si The Klaw n’avait jamais quitté son prime. Mais on connaît les nombreuses galères par lesquelles Leonard est passé, lui le premier. Alors il apprécie chaque instant.

Pas besoin d’être un fan des Clippers pour apprécier le retour au top de Kawhi Leonard sur la grande scène des Playoffs. Quand on aime le basket, et qu’on a la chance de revoir un joueur exceptionnel cartonner après de multiples blessures, on ne peut qu’apprécier le spectacle.

Cette nuit à Denver, Kawhi a sorti une véritable masterclass pour aider les Clippers à égaliser dans la série. Le genre de perf’ qui rappelle les grandes années du Klaw, mais qui nous rappelle surtout que Leonard reste l’un des meilleurs joueurs de la planète en 2025, quand ses genoux le laissent tranquille.

“Je suis simplement heureux d’être capable de bouger”, a déclaré Kawhi après le match à Denver. “C’est ce dont je suis fier, c’est d’être en bonne santé. J’étais assis et j’ai regardé ces matchs de Playoffs et ces séries au cours des deux dernières années. Alors le fait de pouvoir être en première ligne sur le terrain, ça me fait du bien quelle que soit la tournure du match.”

On connaît tous l’historique de Kawhi Leonard ces dernières années aux Clippers.

Playoffs 2021 : rupture partielle d’un ligament du genou. Playoffs 2022 : forfait (toujours en rééducation). Playoffs 2023 : déchirure du ménisque. Playoffs 2024 : inflammation du genou. Cela fait depuis cinq ans que Kawhi Leonard n’a pas pu réaliser une campagne de Playoffs sans se blesser. À chaque fois il a réussi à revenir à un très gros niveau, mais à chaque fois il a dû retourner à l’infirmerie.

Est-ce que ce sera différent cette saison ?

On croise fort les doigts. Parce que le Kawhi qu’on a vu hier soir, c’est un régal pour les yeux.

“Tous ceux qui jouent et qui savent à quel point il est difficile de revenir d’une blessure ou même de jouer en NBA, comprennent ce que nous traversons tous, ce que je traverse.” – Kawhi Leonard

Source texte : conférence de presse d’après-match

Kawhi Leonard on how he feels:

“I’m just happy that I’m able to move. I’m coming out the game feeling well. That’s what I’m taking my pride on. Just being healthy. I sat and watched these playoff games and series for the past two years. So to be able to be frontline out there… pic.twitter.com/3DgzKxNSSP

— Joey Linn (@joeylinn_) April 22, 2025