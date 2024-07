Lors du Tournoi de Qualification Olympique de Valence, un (très) jeune arrière des Bahamas a crevé l’écran, passant à rien de priver la grande Espagne des Jeux olympiques. Son nom ? V.J. Edgecombe. Gardez un œil sur le gamin, ce garçon est très spécial.

VJ EDGECOMBE TODAY:

20 Points

4 Rebounds

7/11 FGM

A FUTURE NBA STARpic.twitter.com/aTGdarLMkE

— alan (@aslongasnever) July 2, 2024

Parfois on voit de jeunes joueurs arriver sur le circuit professionnel voire international, et quelque chose nous tape dans l’œil immédiatement, quelque chose de spécial. On n’écoute pas forcément cet instinct qui nous dit que cet espoir sera entre Magic Johnson et Bill Russell dans une discussion d’un top 100 All-Time, car pour chaque Victor Wembanyama il y a huit O.J. Mayo. Mais là. Mais là, il y a quand même un spécimen très très sérieux. Déjà annoncé dans les trois premiers pour la Draft 2025 grâce à ses performances impressionnantes au lycée cette année et à son bon match au Hoop Summit (17 points), V.J. Edgecombe a eu l’honneur d’être sélectionné au sein de l’équipe nationale des Bahamas pour disputer le Tournoi de Qualification Olympique. Et il n’y est pas allé pour trier les lentilles.

VJ Edgecombe’s Olympic Qualifying tournament (4 games):

16.5ppg

5.5reb

3.8ast

2.0stl

57% FG

39% 3P

81% FT

He’s still 18 years old. pic.twitter.com/ndLLQ2iHTv

— Francesco Semprucci (@fra_sempru) July 7, 2024

Souvent utilisé en sortie de banc pour redynamiser l’effectif bahaméen, Edgecombe a fait bien plus que ça : il l’a transcendé. Meilleur scoreur de sa patrie sur les premiers matchs, devant les Buddy Hield, Deandre Ayton et autres Eric Gordon, le jeune Valdez Edgecombe a mis en place un show complètement hallucinant au tournoi de Valence. Sur-athlétique, déjà magnifiquement doté en terme de talent au tir, instinctif à souhait en défense, plus que correct à la passe. On a ainsi été témoin d’un jeu sans aucun défaut ou presque.

Des pourcentages élite, une activité dans tout les domaines du jeu, il y avait tout. Et quelle détente, quelle énergie. On voit rarement des joueurs de ce gabarit (1m97) dégager autant de puissance sur un saut tout en ayant un tel hangtime. Les postérisations ont été légion, et chaque humiliation plus édifiante que la précédente édition. Sérieux, il y a un mélange de Russell Westbrook et de Michael Jordan dans les décollages et on vous jure qu’on n’exagère pas.

Incoming Baylor 5🌟 VJ Edgecombe has been HOOPING for the Bahamas men’s national team.

Through two games, he is averaging 20.5 PPG, on 58.3/42.9/90.9 splits

Edgecombe is the team’s leading scorer over Buddy Hield, Eric Gordon, Deandre Ayton 😱

pic.twitter.com/EVN2IINLFc

— College Basketball Report (@CBKReport) July 3, 2024

20 points contre la Finlande, 21 points contre la Pologne, 13 points, 8 passes et 3 interceptions en demi-finales contre le Liban et 12 points en finale contre l’Espagne. On parle bien d’un joueur de 18 ans, dans un tournoi d’équipes nationales qui comptait certaines des sélections les plus impressionnantes de la planète. Censé jouer à Baylor la saison prochaine, on parlerait bien encore longtemps de sa longueur, de ses superbes qualités athlétiques, de son sens du hustle, de son tir qui semble déjà NBA ready, mais l’un des aspects les plus intéressants chez le jeune prospect, c’est bien l’expérience qu’il a acquise.

VJ Edgecombe’s quickness, length, and instincts allow him to play bigger than his size on the defensive end. pic.twitter.com/dImSAqQWaw

— League Him (@League_Him) July 7, 2024

Eh oui, combien de joueurs en NCAA peuvent se targuer d’avoir affronté des Santi Aldama, Jeremy Sochan, et autres Rudy Fernandez dans des matchs à enjeux lors de compétitions internationales ? A la manière de son copain de cuvée Khaman Maluach qui devrait aider le Soudan du Sud à tenter de faire un beau parcours aux Jeux olympiques de Paris 2024, le jeune Valdez va pouvoir se pointer en D1 NCAA avec du vécu. Le genre qu’on acquiert dans un contexte vous offrant un multiplicateur d’XP qui fait x50. Jamais un détail anodin, on le sait bien.

Il n’ira malheureusement pas aux JO, mais on suivra de très près quoi qu’il arrive ce qu’il va se passer du côté de Baylor cette année, car V.J. Edgecombe dégage le genre d’aura qu’on retrouve chez les Hall of Famer. Faisant penser à un Giannis miniature, l’arrière des Caraïbes va logiquement être dans la même Draft que Cooper Flagg, Nolan Traoré et Khaman Maluach. On conseille déjà à Charlotte et compagnie de commencer à dégraisser les roues du tank, la Draft 2025 va valoir le coup.