Heureusement qu’on n’est pas à Noël, parce que le réveillon aurait été gâché. Après une Finale de Tournoi de Qualification Olympique tout de même bien disputée à Valence, ces fieffés renards d’Espagnols ont décroché leur ticket pour Paris 2024 et rejoignent la Grèce grâce à une victoire 86 à 78 contre les Bahamas. Eh oui, on devra encore avoir affaire à l’Espagne aux JO.

Les efforts de Buddy Hield, Deandre Ayton, Eric Gordon et Valdez Edgecombe Jr. ont été vains. Les quatre vedettes des Bahamas ont cumulé 63 points et 27 rebonds à quatre, mais cela n’a pas suffi pour défaire l’expérience et le collectif de l’Espagne. Les Espagnols n’avaient que deux joueurs NBA, Santi Aldama et Usman Garuba, et pas forcément des foudres de guerre. Mais on connait la domination espagnole en FIBA. Après une première mi-temps où les Bahamas ont pu prendre le contrôle par moments, les Espagnols ont remis en place la dictature dès la seconde période et n’ont plus regardé en arrière. Un semblant de come-back au dernier quart, rien de trop inquiétant, les Espagnols tiennent bien leur qualif’ pour Paris.

Avec un banc à 32 points et les points d’XP des Sergio Lull et autres Rudy Fernandez, les Espagnols ont pu compter sur leurs forces habituelles. De la forte présence intérieure (15 points et 7 rebonds pour Willy Hernangomez), du tir de loin très efficace (9/22) et de la provocation de faute. On ne sentait pas tant que ça que les joueurs des Bahamas se connaissaient peu, mais la différence de vécu est tout de même là. La compétition a néanmoins été encourageante pour l’archipel des Caraïbes, et quelque chose nous dit qu’on devrait continuer à entendre parler d’eux dans les futures compétitions internationales.

L’Espagne est de retour ! L’Espagne est de retour ! Dis Siri, joue la Sonate N°2 en Si bémol mineur de Frédéric Chopin. Consolez vous, chers amateurs de défaites espagnoles, la Roja se retrouve dans le groupe de la mort aux JO. Et on leur souhaite bien du courage (non), et on leur dit quand même bravo (oui).