Un résultat forcément décevant. Après s’être fait éliminer dès les huitièmes de finales par Porto Rico, les Français ne pouvaient pas espérer mieux qu’une neuvième place et c’est finalement le résultat qu’a obtenu l’Équipe de France U17.

Bon… Au moins, le mobilier a été sauvé. L’Équipe de France U17, qui sortait de deux podiums dans la compétition, avait été éliminée par Porto Rico dès les huitièmes. Condamnés aux matchs de classement, les Français ont donc enchaîné trois victoires face à l’Australie, l’Allemagne et l’Argentine. Une première râclée de 25 points face aux Australiens (96-71) avant de presque mettre 50 pions aux Allemands (91-43) et encore gagner tranquillement (83-65) contre les Argentins, ça vous apprendra à truquer la Finale de la Coupe du monde, tiens !

On pourrait croire que les Français ont attendu de se faire éliminer avant de jouer au basket mais attention de ne pas s’y méprendre. Logiquement, les équipes affrontées étaient moins fortes que celles rencontrées auparavant et qualifiées pour les étapes supérieures des phases finales. Nos Français ont fait un peu mieux au niveau de l’adresse de loin, même si ce n’était pas encore l’enjaillade du siècle. C’est surtout en défense que les jeunes Bleus se sont illustrés. 119 points encaissés en trois matchs, ça reste sérieux en FIBA. Les 30 points encaissés dans la première mi-temps contre les Argentins durant la finale des nuls représentent d’ailleurs un point intéressant sur lequel bâtir tant la défense a été de qualité sur une période prolongée, et face à une nation tout de même sérieuse.

On ne gardera pas de grands souvenirs de cette Coupe du monde U17 2024. On va même carrément passer à autre chose aussi vite que possible. Pas trop d’inquiétudes à avoir par rapport à cette neuvième place tout de même, le talent est là, il faudra juste préparer les compétitions à venir avec plus d’application et tout devrait bien se passer.